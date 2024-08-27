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  4. Babaları tarafından katledildiler! Talihsiz çocuklardan geriye kalan yemek fotoğrafının hikayesi yürekleri burktu

Babaları tarafından katledildiler! Talihsiz çocuklardan geriye kalan yemek fotoğrafının hikayesi yürekleri burktu

27.08.2024 19:41
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Türkiye İzmir'de yaşanan baba dehşetini konuşuyor. Zeytinlik alana götürdüğü 4 çocuğundan 3'ünü vurarak öldüren 1'ini de yaralayan Vesim Şimşek ardından intihara teşebbüs etti. Şimşek'in kızlarının yan yana yemek yerken çektirdikleri ve yürekleri burkan fotoğrafın ise hikayesi ortaya çıktı. Şimşek'in katliamdan 2 gün önce çocuklarına en sevdikleri yemeği aldığı ve ardından hatıra fotoğrafı çekildikleri belirtildi.

İzmir'in Bornova ilçesinde yaşanan korkunç olayda Vesim Şimşek, karısı Naciye Şimşek'in 3 ay önce kendisinden boşanma kararı alması üzerine bunalıma girdi. Şimşek kendisiyle birlikte yaşayan çocukları Ceylin (2), Cemre (4), Nira (14) ve Hira Nur'u (11) 'Sizi annenize götüreceğim' deyip evden çıkardı. Çocukları zeytinlik alana götüren baba, yanındaki tabancasıyla talihsiz çocuklara kurşun yağdırdı.

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11 YAŞINDAKİ ÇOCUK YARALI HALDE KAÇMAYI BAŞARDI

Katliamda 3 çocuk olay yerinde hayatını kaybederken 11 yaşındaki Hira Nur ise yaralı halde kaçmayı başararak durumu yakınlarına bildirdi. Olayın ardından baba Şimşek aynı silahla intihara kalkıştı.

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Vesim Şimşek'in bir kimya fabrikasında işçi olarak çalıştığı öğrenildi.

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Bundan bir süre önce iş yerinde geçirdiği kazada sol gözünde görme kaybı yaşadığı öğrenilen Şimşek'in ücretli izinde olduğu ayrıca, iş yerinde tedavisine destek verildiği de belirtildi. Vesim Şimşek'in asıl mesleğinin ise inşaat ustalığı olduğu öğrenildi.

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KATLİAMDAN 2 GÜN ÖNCE ÇOCUKLARINA EN SEVDİKLERİ YEMEĞİ ALMIŞ

Baba dehşetini yaşayan kız çocuklarından geriye ise yer sofrasında birlikte yemek yedikleri bir fotoğraf kaldı. Görenlerin yüreğini burkan o fotoğrafının hikayesi de ortaya çıktı.

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Çocukların köfte ekmeği çok sevdiği, olaydan iki gün önce de babalarının çocuklarına memnun etmek için bu yemeği alıp, eve getirdiği, ardından hatıra fotoğrafı çektirdikleri belirtildi. (İHA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İzmir katliam
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