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Babaları tarafından vurulan kardeşlerden biri daha hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.12.2019 14:55 | Son Güncelleme

OSMANİYE'de para anlaşmazlığı yüzünden tartıştıkları babaları Ahmet Çokan (66) tarafından tabancayla vurulan 3 kardeşten İsmail Çokan'ın (42) ardından Muhammet Çokan (31) da hayatını kaybetti.

OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE'de para anlaşmazlığı yüzünden tartıştıkları babaları Ahmet Çokan (66) tarafından tabancayla vurulan 3 kardeşten İsmail Çokan'ın (42) ardından Muhammet Çokan (31) da hayatını kaybetti. Hüseyin Çokan'ın (35) ise tedavisi sürüyor.
Olay, önceki gün saat 19.00 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi Kuzey Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Vinç işletmeciliği yapan Ahmet Çokan, birlikte çalıştığı oğulları İsmail, Hüseyin ve Muhammet Çokan ile aralarındaki para anlaşmazlığı yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma sırasında Ahmet Çokan, belinden çıkardığı tabancayla oğullarına kurşun yağdırdı. Çokan kardeşler kanlar içinde yere yığılırken, çevre sakinleri, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan kardeşlerden İsmail Çokan, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Olayın ardından gözaltına alınan baba Ahmet Çokan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Osmaniye Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Muhammet Çokan sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Kardeşlerden Hüseyin Çokan'ın özel bir hastanede tedavisinin devam ettiği bildirildi.

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