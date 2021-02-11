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Babaları tarafından yaralanan çocukların hayati tehlikesi devam ediyor

11.02.2021 15:28 | Son Güncelleme:
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Babaları tarafından yaralanan çocukların hayati tehlikesi devam ediyor

İzmir’in Bergama ilçesinde cinnet getiren boya ustası Baykent Ü.’nün (42), eşi Saime Ü.’yü (40) bıçaklayarak öldürmesinin ardından aynı bıçakla yaraladığı çocukları Hamit Fatih Ü.

İzmir’in Bergama ilçesinde cinnet getiren boya ustası Baykent Ü.’nün (42), eşi Saime Ü.’yü (40) bıçaklayarak öldürmesinin ardından aynı bıçakla yaraladığı çocukları Hamit Fatih Ü. (9) ve Zehra Ü.’nün (5) hayati tehlikeleri devam ediyor.
Bu sabah saat 09.30 sıralarında Bergama’da meydana gelen olayda inşaatlarda boya ustası olarak çalıştığı öğrenilen Baykent Ü., iddiaya göre mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla eşi Saime Ü.’ye saldırdı. Cinnet getiren adam, kaçmaya çalışan eşini evin bahçesinde öldürdü. Daha sonra çocukları Hamit Fatih Ü. ve Zehra Ü.’yü yaralayan Baykent Ü., aynı bıçakla intihar girişiminde bulundu.
Ambulansla Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesine kaldırılan çocuklar, durumlarının ağır olması üzerine ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Babaları tarafından boğazlarından ve vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan çocuklar Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınırken iki kardeşin durumunun ciddiyetini koruduğu ve hayati tehlikelerinin devam ettiği öğrenildi.

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