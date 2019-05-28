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Babaların çocuk bakımına ayırdığı süre artıyor

28.05.2019 19:43 | Son Güncelleme

Yapılan bir araştırmaya göre Almanya’da babalar çocuk bakımına, 20 sene öncesine oranla haftada dokuz saat daha fazla zaman ayırıyor.

Babaların çocuk bakımına ayırdığı süre artıyor

Erkekler çocuğun doğumundan sonra ortalama iki ay bakım izni alıyor.Almanya’da babaların çocuklarıyla meşgul olarak geçirdikleri sürede önemli bir artış kaydedildi. Almanya Ekonomi Enstitüsü (IW) tarafından yapılan bir araştırmaya göre, babaların çocuklarıyla geçirdiği süre 1997’de haftada ortalama 17 saat iken, 2017’de 26 saate yükseldi. Çocukların 0-3 yaş döneminde ise bu süre haftada 29 saate çıkıyor. Diğer yandan çocuk bakımına ayrılan süreler konusunda annelerle babalar arasında hala büyük bir fark var. Aynı araştırmaya göre Almanya’da annelerin çocuklarına ayırdığı süre haftada ortalama 64 saat.

Bakım izni faktörü

Söz konusu araştırmayı yapan IW, babaların çocuklarına daha fazla zaman ayırmasında en önemli etkenlerden biri olarak, her iki ebeveynin iş hayatına ara verebilmesi durumunda çocuk bakımı için yasal olarak tanınan izin süresinin 12 aydan 14 aya çıkarılmasını gösterdi. Bu uygulama yeni çocuk sahibi olan anne-babaların belirli bir süre işlerine tamamen ara vererek, zamanlarını çocuklarına harcamalarını ve bu esnada aylık kazançlarının önemli bir bölümünü almaya devam etmelerini sağlıyor. Araştırmada kadınlarla erkekler arasındaki geliri farkı nedeniyle kadınların ortalama 10 ay, erkeklerin ise sadece iki ay izin aldığına dikkat çekildi.

Alman Ekonomi Enstitüsü tarafından hazırlanan ilgili raporda, babaların bakım izni uygulamasından daha uzun süre yararlanmalarının kadın-erkek eşitliğini de güçlendireceği belirtiliyor. Bu uygulamadan faydalanan çocuk sahibi erkeklerin sayısı 2015 yılında 326 bin iken, 2018’de bu sayı 433 bine yükseldi.

AFP / ET, BK

© Deutsche Welle Türkçe

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