'Babalarından korumak için çocuklarımı boğdum'

ABD'nin Los Angeles şehrinde velayet davası sürerken 3 çocuğunu öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Liliana Carrillo, parmaklıklar ardında verdiği röportajda suçunu kabul etti.

3 yaşındaki Joanna, 2 yaşındaki Terry ve 6 aylık Sierrea cumartesi günü anneanneleri tarafından evlerinde ölü olarak bulundu. Anne Carrillo da olay yerinden 322 kilometre uzakta yakalandı. KGET-TV'ye özel röportaj veren Carrillo, bunu çocukları babalarının istismarından korumak için yaptığını söyledi. "Onları boğdum... Daha fazla istismar edilmelerini istemedim" diyen Carrillo, "Doğduklarında onları koruyacağıma söz vermiştim. Sarıldım, öptüm, özür dileyip durdum. Çocuklarımı seviyordum" diye devam etti.

30 yaşındaki Carrillo, "Keşke çocuklarım hayatta olsaydı. 'Keşke bunu yapmasaydım' diyor muyum? Evet. Ama hayatlarının geri kalanında düzenli olarak istismar edilip işkence çekmemelerini tercih ederim" sözleriyle yaptıklarını savundu.

Yaklaşık yarım saatlik röportaj esnasında birçok kez gözyaşlarına boğulan Carrillo, yaptıklarının ardından niyetinin intihar etmek olduğunu ama arabası saplanıp kaldığı için yapamadığını anlattı.