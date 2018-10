Babalarından öyle bir miras kaldı ki! Gözlerine uyku girmiyor

Antalya’da yaşayan 9 kardeşli Can ailesi, 1991 yılında vefat eden babalarının ölümünden 27 yıl sonra gelen ‘vergi borcu’ haberiyle neye uğradığını şaşırdı. 8 kardeş ve anneleri, babalarının adına ölümünden 3 yıl sonra İzmir’de bir fabrika açıldığını öğrenirken buna bağlı gelir vergisini ödemekle mükellef tutuldular. Borç gelmeyen tek kardeş ise, "Yakındır bana da gelmesi. Sürekli böyle kağıtların gelmesi bizi korkutuyor" dedi.

İlginç olay Antalya’nın Serik ilçesinde yaşandı. Çiftçilikle uğraşan 9 çocuk babası Mehmet Ali Can, 1991 yılında kalp krizi nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Bu süreçten sonra her şey 2017 yılına kadar normal bir şekilde ilerledi. İddiaya göre, vefat eden Mehmet Ali Can’ın eşi Behiye Can’a, 16 Ocak 2017 tarihinde ölen eşinin İzmir Karşıyaka’da bir tekstil fabrikası işlettiği ve gelir vergisi ödemesi gerektiği yazısı geldi. Vadesi geçmiş toplam 5 bin 350 TL’lik çıkartılan borç, 2018 yılında miras varisi olarak bir kardeş hariç tüm kardeşlere bölüştürüldü. Evlerine gelen zarflarda vergi borcu bildirimini gören Can kardeşler neye uğradığını şaşırdı. Babalarının Antalya’nın dışına dahi çıkmadığını ve söz konusu fabrikanın babalarının ölümünden 3 yıl sonra açıldığına dikkat çeken kardeşler, miras kalan borca anlam veremediklerini ve konuyu yargıya taşıdıklarını söyledi.