HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Babalarından şiddet gören çocuklara büyükşehir sahip çıktı

Babalarından şiddet gören çocuklara büyükşehir sahip çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2020 16:54 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’da eşinden şiddet gören anne ile çocuklarına, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ardından Büyükşehir Belediyesi de sahip çıktı.Şanlıurfa’da eşinden şiddet gören anne Narin Çakmak ile 4 çocuğuna Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatları ile Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı sahip çıktı.Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından evinde ziyaret edilerek psikolojik destek sağlanan anne Narin Çakmak ile 4 çocuğun kaldığı evde incelemelerde bulunarak eksiklikleri not aldı.

Şanlıurfa’da eşinden şiddet gören anne ile çocuklarına, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ardından Büyükşehir Belediyesi de sahip çıktı.
Şanlıurfa’da eşinden şiddet gören anne Narin Çakmak ile 4 çocuğuna Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül’ün talimatları ile Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı sahip çıktı.
Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından evinde ziyaret edilerek psikolojik destek sağlanan anne Narin Çakmak ile 4 çocuğun kaldığı evde incelemelerde bulunarak eksiklikleri not aldı. Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Fatma Şeker ve beraberindeki psikolog ve sosyal hizmetler çalışanları, Başkan Beyazgül’ün aileye gönderdiği giyim yardımını da aileye ulaştırdı.
Olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesine bağlı Yavuzselim Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre madde bağımlısı olan Ramazan Ç. karısı Narin Ç.’yi hortumla döverek 10 yıl boyunca şiddet uyguladı. Koca şiddetine dayanamayan kadın çocukları Cemrenur (2), Yakup Ensar (5), Nisanur ve Hiranur’u da yanına alarak babasının evine gitmek istedi. Çocukları annelerine vermeyen cani koca, 5 ay önce eşini evden kovdu. En küçük kızı Cemrenur’u yanına alan anne babasının evine gitmek zorunda kaldı.
Vahşeti komşular fark etti
Evde 3 çocuğuyla birlikte yaşamaya başlayan cani baba, iddiaya göre eve kilitlediği çocuklarına sürekli şiddet uyguladı. İki gün önce pencereden dışarı bakan çocukların yüzünde belirli bir şekilde morluk ve şişlikler olduğunu gören komşular durumdan şüphelenerek, anne Narin Ç.’ye haber verdi.
İki gün boyunca çocuklara işkence yaptı
Eve giden anne, çocuklarının yüzündeki ve vücudundaki işkence izlerini gördü. Çocuklarını alıp babasının evine giden Narin Ç., polise haber verdi. Eve giden polis ekipleri, Ramazan Ç.’yi gözaltına aldı. Travma geçirdiği öğrenilen çocuklar, ambulansla hastaneye götürüldü. Yapılan kontrollerinde çocukların vücutlarının değişik yerlerinde derin şiddet ve işkence izlerine rastlandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Murat Dalkılıç aşka geldi, Hande Erçel dinlemedi Murat Dalkılıç aşka geldi, Hande Erçel dinlemedi
Teknofest 2020 Gaziantep ne zaman yapılacak? Teknofest 2020 Gaziantep ne zaman yapılacak?
En pahalı Türk tablosu Kur’an Okuyan Kız’ın hikayesi! En pahalı Türk tablosu Kur’an Okuyan Kız’ın hikayesi!
1/
En Çok Okunan Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunan gazetesine suç duyurusu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yunan gazetesine suç duyurusu!
Dehşet anları! Eşinin boğazını kesti, eşarpla boğmaya çalıştı
Dehşet anları! Eşinin boğazını kesti, eşarpla boğmaya çalıştı
Necati Şaşmaz'ın oğlu büyüdü! Tıpkı babası...
Necati Şaşmaz'ın oğlu büyüdü! Tıpkı babası...
Ümitcan Uygun'dan Aleyna Çakır itirafı! Yeni detaylar şoke etti
Ümitcan Uygun'dan Aleyna Çakır itirafı! Yeni detaylar şoke etti
Sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi? Kalın açıkladı
Sokağa çıkma kısıtlaması gelecek mi? Kalın açıkladı
Cübbeli Ahmet'in sözleri gündem olmuştu! Açıklama geldi
Cübbeli Ahmet'in sözleri gündem olmuştu! Açıklama geldi
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Uyuşturucu baronu 'Zeliş' piknikte yakalandı!
Uyuşturucu baronu 'Zeliş' piknikte yakalandı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Nikahta damada arkadaşlarından şok sürpriz
Nikahta damada arkadaşlarından şok sürpriz
Soyunma kabininde görüntü çekerken yakalandı!
Soyunma kabininde görüntü çekerken yakalandı!
Diğer Haberler
AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Sezen istifa etti!
AK Parti'de istifa şoku! Görevinden ayrıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden Levent Özeren hakkında istenen ceza belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret etmişti! İstenen ceza belli oldu
Bakanlık duyurdu! 'Roni' kod adlı Halis Erdoğan öldürüldü
'Roni' kod adlı Halis Erdoğan öldürüldü
Kadıköy’de otobüs şoförünün saldırısına uğrayan genç kadın konuştu
Otobüsteki dehşet anlarını böyle anlattı!
Kendini ölmüş gibi gösteren YouTuber Tayfun Demir'in ifadesi ortaya çıktı
52 yıl hapis cezasıyla aranırken kendini ölmüş gibi göstermişti! İfadesi ortaya çıktı
İple boğularak öldürülen Hatice'nin katili yakalandı! Zorla içki içirip, cinsel istismarda bulunmuş
Hatice'nin katili 8 yıl sonra yakalandı! Zorla içki içirip, cinsel istismarda bulunmuş
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.