Babalarını öldürüp cesedini yakmışlardı! Dehşete düşüren sözler

İzmir’in Torbalı ilçesinde, Nisan ayında iş adamı Cihat Murat Öğüt’ü, eşi ve iki çocuğunun öldürdüğü, daha sonra da yaktıkları ortaya çıktı. Kan donduran cinayete ilişkin öldürülen adamın tutuklu eşi Öznur Öğüt ile çocukları Batuhan Ata Öğüt ve Mehmet Hadi Öğüt hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın görülmesine devam edildi.

İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada; tutuklu sanıklar Öznur Öğüt, Batuhan Ata Öğüt, Mehmet Hadi Öğüt ile tutuksuz sanık C.G. ile maktulün annesi Hatice Öğüt ile maktulün kardeşi Fatma Bahar Narin ile tarafların avukatları hazır bulundu.

OĞLUNA SARILMAK İSTEDİ

Öldürülen adamın 9 yaşındaki oğlu tanık olarak dinlenmek üzere mahkemeye girdiği sırada anne Öznur Öğüt ağlayarak, oğlunu uzun süredir görmediğini ve sarılmak istediğini söylerken, mahkeme başkanı ise buna izin vermedi. Yaşı nedeniyle yemin ettirilmeyen 9 yaşındaki çocuk olayla ilgili konuşmak istemediğini söyledi.

TELEFONE CEVAP VERMEDİ

Olay günü çocuğunun, arkadaşıyla oynamak için Öğüt ailesinin evinde bulunduğu söyleyen tanık E.A., “Saat 00.00 olunca oğlumu hala getirmedikleri için Öznur’u aradım. Çocukların film izlediklerini, film bitince getireceklerini söyledi. Aradan yarım saat geçince yine aradım ama telefona cevap vermedi. Gece 01.00 sıralarında çocuğumu çalıştığım hastaneye getirdiler. Öznur’la konuşurken ses tonunda herhangi bir anormallik yoktu” dedi.