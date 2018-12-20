HABER

Babalarını öldürüp cesedini yakmışlardı! Dehşete düşüren sözler

YAŞAM HABERLERİ  | 20.12.2018 14:31 | Son Güncelleme

İzmir'de iş adamı Cihat Murat Öğüt’ün ailesi tarafından öldürülüp cesedinin yakılması olayıyla ilgili korkunç detaylar ortaya çıktı. Bugün görülen mahkemede ifade veren bir tanık, " Sabah uyandığımda eşim evde oturmuş ağlıyordu. ‘Çocuklar babalarını öldürmüş, dağa götürüp yaktılar. Korkudan müdahale edemedim’ dedi” şeklinde konuştu.

Babalarını öldürüp cesedini yakmışlardı! Dehşete düşüren sözler

İzmir’in Torbalı ilçesinde, Nisan ayında iş adamı Cihat Murat Öğüt’ü, eşi ve iki çocuğunun öldürdüğü, daha sonra da yaktıkları ortaya çıktı. Kan donduran cinayete ilişkin öldürülen adamın tutuklu eşi Öznur Öğüt ile çocukları Batuhan Ata Öğüt ve Mehmet Hadi Öğüt hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın görülmesine devam edildi.

İzmir 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada; tutuklu sanıklar Öznur Öğüt, Batuhan Ata Öğüt, Mehmet Hadi Öğüt ile tutuksuz sanık C.G. ile maktulün annesi Hatice Öğüt ile maktulün kardeşi Fatma Bahar Narin ile tarafların avukatları hazır bulundu.

OĞLUNA SARILMAK İSTEDİ

Öldürülen adamın 9 yaşındaki oğlu tanık olarak dinlenmek üzere mahkemeye girdiği sırada anne Öznur Öğüt ağlayarak, oğlunu uzun süredir görmediğini ve sarılmak istediğini söylerken, mahkeme başkanı ise buna izin vermedi. Yaşı nedeniyle yemin ettirilmeyen 9 yaşındaki çocuk olayla ilgili konuşmak istemediğini söyledi.

TELEFONE CEVAP VERMEDİ

Olay günü çocuğunun, arkadaşıyla oynamak için Öğüt ailesinin evinde bulunduğu söyleyen tanık E.A., “Saat 00.00 olunca oğlumu hala getirmedikleri için Öznur’u aradım. Çocukların film izlediklerini, film bitince getireceklerini söyledi. Aradan yarım saat geçince yine aradım ama telefona cevap vermedi. Gece 01.00 sıralarında çocuğumu çalıştığım hastaneye getirdiler. Öznur’la konuşurken ses tonunda herhangi bir anormallik yoktu” dedi.

“ÇOCUKLAR BABALARINI ÖLDÜRMÜŞ, DAĞA GÖTÜRÜP YAKTILAR”

Mahkemede tanık olarak dinlenen tutuksuz sanık C.G.’nin eşi Ü.G. ise olay gecesi 00.00-01.00 sıralarında telefonunun çaldığını söyleyerek, “Arayan Mehmet Hadi Öğüt’tü. Eşimi istedi. Bir şeyler konuştular ve kısa süre sonra Batuhan Ata Öğüt evimize gelip, ‘Abim kaza yaptı, hemen gel’ diyerek eşimi alıp götürdü. Sabah uyandığımda eşim evde oturmuş ağlıyordu. ‘Çocuklar babalarını öldürmüş, dağa götürüp yaktılar. Korkudan müdahale edemedim’ dedi” şeklinde konuştu.

“YANAN SİZ OLURSUNUZ, BİZ BU OLAYDAN YIRTARIZ”

Daha sonra Mehmet Hadi Öğüt’ün evlerine geldiğini anlatan Ü.G., “Eşime ‘Sen salaksın. Sana söyleyeceğim ifadeyi ver. Bu olaydan kimseye bahsetme. Yanan siz olursunuz, biz bu olaydan yırtarız’ dedi. Eşime vermesini istediği ifadeyi yazarak verdi. Ben de eşimin başını yaktınız diyerek Hadi’yi evden kovdum” ifadelerini kullandı.

Duruşma savcısı, tutuklu bulunan 3 sanığın da tutukluluk hallerinin devamını talep ederken, sanık avukatları müvekkillerinin tahliyesini istedi.

Evlerinde her zaman kavga olduğunu anlatan Mehmet Hadi Öğüt, “Batuhan’ı korumak için bunları yaptım. Tek düşüncem Batuhan’ı korumaktı” dedi. “Böyle olsun istemezdim” diyen Batuhan Ata Öğüt de “Babamı öldürme kastım yoktu. Tek amacım annemi babamdan korumaktı” şeklinde konuştu.

NE OLMUŞTU?

İzmir’in Torbalı ilçesinde 15 Nisan’da, iş adamı Cihat Murat Öğüt’ün cesedi, 35 TTG 35 plakalı yanan cipte bulundu. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, Öğüt’ü öldürdükten sonra cesedin içinde bulunduğu cipi ormanlık alanda yaktıkları iddia edilen maktulün eşi Öznur Öğüt, çocukları Batuhan Ata Öğüt ve Mehmet Hadi Öğüt ile arkadaşları C.G. tutuklandı. C.G. daha sonra tahliye edildi. İHA

PARTNERGöz kamaştırdılarGöz kamaştırdılar
Tam 2 bin 500 yıllık! Orası da definecilerin hedefi olduTam 2 bin 500 yıllık! Orası da definecilerin hedefi oldu
Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin diyaliz bölümünde yangınEge Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin diyaliz bölümünde yangın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cinayet iş adamı izmir Cihat Murat Öğüt

En Çok Okunan Haberler

İstanbul'da ticari araçların tavan ve yanlarına da plakası yazılacak

İstanbul'da ticari araçların tavan ve yanlarına da plakası yazılacak

Yalova'da 4.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Yalova'da 4.5 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi

Ankara için dikkat çeken iddia: AK Parti'de Mehmet Özhaseki adaylıktan çekilebilir

Ankara için dikkat çeken iddia: AK Parti'de Mehmet Özhaseki adaylıktan çekilebilir

Hülya Avşar'dan derin yırtmaçlı paylaşım! Sosyal medyayı salladı

Hülya Avşar'dan derin yırtmaçlı paylaşım! Sosyal medyayı salladı

Okulda iğrenç olay! Liseli kıza defalarca tecavüz etti

Okulda iğrenç olay! Liseli kıza defalarca tecavüz etti

Yunan Genelkurmay Başkanı: Türkler kayalıklarımıza çıkarsa yerle bir ederiz

Yunan Genelkurmay Başkanı: Türkler kayalıklarımıza çıkarsa yerle bir ederiz

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Bursa'daki tarihi hamamda büyük facia: Ölü ve yaralılar var!

Bursa'daki tarihi hamamda büyük facia: Ölü ve yaralılar var!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Eğlenmek için eve götürdüler! Sonrası dehşet

Eğlenmek için eve götürdüler! Sonrası dehşet

1 kadın 7 erkek...! Cinsel ilişkiye girip...

1 kadın 7 erkek...! Cinsel ilişkiye girip...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öğretmenden 13 yaşındaki öğrencisine taciz!

Öğretmenden şok sözler! 'Konuyu kapatalım, adın çıkmasın'

İbrahim Tatlıses'in medyumu olarak tanınıyordu! İsmet Halit Kayaokay ve sevgilisi bir kez daha...

İbrahim Tatlıses'in medyumu olarak tanınıyordu! Yasak aşk...

Manisa bu olayla sarsıldı! Kuyumcudan 20 milyonluk dev vurgun

Bir kenti ayağa kaldıran olay... Duyan şoke oldu!

Tam 2 bin 500 yıllık! Orası da definecilerin hedefi oldu

Tam 2 bin 500 yıllık! Orası da definecilerin hedefi oldu

'İstilacı tür' uyarısı gelmişti, korkulan oldu! Bir şehir bunu konuşuyor

'İstilacı tür' uyarısı gelmişti, korkulan oldu!

Cezaevindeki ağabeyinin karısını öldürdü!

16 yaşındaki genç, cezaevindeki ağabeyinin karısını...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.