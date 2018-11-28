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Babalarının cenazesinde kavga ettiler: 6 yaralı, 10 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.11.2018 13:28 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, ölen babaları Mehmet Özer'in cenazesinde tartışan kardeşler arasında tekme- tokat kavga çıktı.

Babalarının cenazesinde kavga ettiler: 6 yaralı, 10 gözaltı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, ölen babaları Mehmet Özer'in cenazesinde tartışan kardeşler arasında tekme- tokat kavga çıktı. 6 kişi yaralanırken, polisin müdahalesiyle sonlandırılan kavgaya karışan 10 kişi gözaltına alındı.
Olay, öğle saatlerinde Bahçecik Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Özer (86) ile oğlu Yakup arasında 3 ay önce tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Yakup Özer mahkemeye başvurarak soyadını Kaplan olarak değiştirdi. Soy ismini değiştiren Yakup Kaplan, yaşlılığa bağlı olarak dün gece vefat eden babası Mehmet Özer'in cenazesi için Yeni Mezarlık Camii'sine geldi.
SOYADINI DEĞİŞTİREN KARDEŞE TEPKİ
Mezarlıkta bekleyen Abdullah, Kadir, Erhan ve Murat Özer kardeşler cenazeye gelen soyadını değiştiren kardeşleri Yakup Kaplan ve çocukları ile tartışmaya başladı.
Babasıyla olan kavgasının ardından soyadını değiştirip cenazeye gelmesine tepki gösteren Özer kardeşler ile Yakup Kaplan arasında çıkan tartışma kısa sürede tekme tokat kavgaya dönüştü. Cenazeye katılanların ve ihbarla gelen polislerin müdahalesiyle sonlandırılan kavgada yaralanan 6 kişi ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Polis ekipleri mezarlıkta kavgaya karıştığını belirlediği 10 kişiyi ise gözaltına alarak emniyete götürüldü.
Kavga sonrası vefat eden Mehmet Özer'in cenazesi ise yakınlarının namazını kılmasının ardından polislerin aldığı güvenlik önlemleri arasında toprağa verildi.

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Babalarının cenazesinde kavga ettiler: 6 yaralı, 10 gözaltıBabalarının cenazesinde kavga ettiler: 6 yaralı, 10 gözaltıBabalarının cenazesinde kavga ettiler: 6 yaralı, 10 gözaltıBabalarının cenazesinde kavga ettiler: 6 yaralı, 10 gözaltı

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