HABER

"Babalarının gölgesi" üzerlerinden eksik olmuyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 11:08 | Son Güncelleme

Yozgat'ın bir köyünde, çalışkanlığıyla bilinen ve 23 yıl önce vefat eden Veli Başpınar'ın heykeltıraş oğlu tarafından yapılarak aileye ait bahçeye yerleştirilen heykeli, görenlerin dikkatini çekiyor - Veli Başpınar'ın kızı Döndü Sözverdi: - "Heykeltıraş kardeşim Aslan Başpınar, babamın çalışkanlığını göstermek için heykelini yapıp bahçeye dikti. Heykel babamıza çok benziyor, ölmemiş, yanımızda duruyor gibi hissediyoruz"

ÖMER ERTUĞRUL - Yozgat'ın Darıcı köyünde, çalışkanlığıyla bilinen ve 23 yıl önce vefat eden Veli Başpınar'ın hatırası, oğlu tarafından yapılıp aileye ait bahçeye yerleştirilen heykelle yaşatılıyor.

Bahçesine düşkünlüğü ve çalışkanlığıyla bilinen Veli Başpınar, 1996 yılında 63 yaşındayken vefat etti. Heykeltıraş Aslan Başpınar da babası Veli Başpınar'ın, elinde küreğiyle heykelini yapıp 2003'te köydeki evlerinin bahçesine dikti.

Veli Başpınar'ın heykeli yoldan geçenlerin dikkatini çekerken, aile üyeleri de bahçe işlerini babalarının "gölgesi altında" yürütüyor.

Aile üyeleri, yanında hem çalışıp hem dinlendikleri heykelin bakımı ve temizliğini de sık sık yapıyor.

Başpınar'ın 67 yaşındaki kızı Döndü Sözverdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ankara'da yaşadıklarını, yaz aylarında köylerine geldiklerini söyledi.

Babasını özlediğinde bahçeye gelip hasret giderdiğini anlatan Sözverdi, "Babam çok çalışkandı. Heykeltıraş kardeşim Aslan Başpınar, babamın çalışkanlığını göstermek için heykelini yapıp bahçeye dikti. Biz de çok mutlu olduk. Heykel babamıza çok benziyor, ölmemiş, yanımızda duruyor gibi hissediyoruz." dedi.

Yoldan geçenlerin, heykeli görünce durup fotoğraf çektiğini belirten Sözverdi, "Onu tanıyanlar babama çok benzediğini söylüyor. Annem 'Babanız hiç ölmemiş gibi duruyor.' diyor, gelip gölgesinde oturuyor." şeklinde konuştu.

Veli Başpınar'ın 63 yaşındaki gelini Gönül Başpınar da kayınpederinin elinden kazma ve küreğin hiç düşmediğini dile getirerek, "Bahçesini çok sever, kimseye güvenmezdi. Heykeli de hem bizi hem bahçeyi bekliyor." ifadelerini kullandı.

Nadire Başpınar (83) ise eşine özlemini heykeliyle giderdiğini anlatarak, "Burada çalıştığı gözümün önüne geliyor. Heykelin burada olmasından bazen mutlu oluyorum ama canlılık başka. Konuşmazsan, muhabbet olmazsa olmuyor." dedi.

Başta kimse ne olduğunu anlayamıyor! Yaklaşınca...Başta kimse ne olduğunu anlayamıyor! Yaklaşınca...
(Özel) Uludağ’ın eteklerinde büyüleyen güzellik(Özel) Uludağ’ın eteklerinde büyüleyen güzellik
Çocuklar, kitap satıp sokak hayvanları için mama alacaklarÇocuklar, kitap satıp sokak hayvanları için mama alacaklar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
babalarının heykeli Darıcı köyü Yozgat

En Çok Okunan Haberler

2 yıl sonra karar çıktı! Şok gelişmeler

2 yıl sonra karar çıktı! Şok gelişmeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ağır bedeller ödendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ağır bedeller ödendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Babacan hakkında ilk kez konuştu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Babacan hakkında ilk kez konuştu!

Dünyayı sarsan o akıma Hatice'dan farklı yorum

Dünyayı sarsan o akıma Hatice'dan farklı yorum

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

25 saatlik dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı

25 saatlik dehşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da halk otobüsü ile minibüs çarpıştı

İstanbul'da halk otobüsü ile minibüs çarpıştı

Adana'da Suriyelilere özel harekatlı uygulama

Adana'da Suriyelilere özel harekatlı uygulama

15 Temmuz’da tankın önüne yatan Metin Doğan 3 yıl sonra aynı yerde

Tankın önüne yatan Metin Doğan 3 yıl sonra aynı yerde

İstanbul'da bu sabah! Gökyüzü turuncuya boyandı

İstanbul'da bu sabah! Gökyüzü turuncuya boyandı

Hevsel Bahçeleri'nde uyuşturucu operasyonu! 300 polis katıldı

Hevsel Bahçeleri'nde uyuşturucu operasyonu! 300 polis katıldı

İngiliz istihbaratının 'çok gizli' cihazları Londra'da gün yüzüne çıkıyor

İngilizlerin yüzyıllardır sakladığı sırlar gün yüzüne çıkıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.