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Babalarının sakladığı çocukları bulmak için jandarma "ırgat" gibi çalışmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 13:17 | Son Güncelleme

Antalya'da Rusya uyruklu annelerinin yanından kaçırılan ve babaları tarafından Denizli'de saklandığı belirlenen 2 kardeşin yerini tespit etmek için Jandarma Suç Araştırma Timinden (JASAT) iki personelin, babanın yanında mevsimlik işçi olarak çalıştığı ortaya çıktı

DENİZLİ (AA) - Antalya'da Rusya uyruklu annelerinin yanındayken 13 ay önce kaybolan iki çocuğu bulmak için çalışma yürüten Jandarma Suç Araştırma Timinden (JASAT) iki jandarmanın, kimliklerini gizleyerek Denizli'deki babanın yanında mevsimlik işçi olarak 10 gün çalıştığı öğrenildi.

Bekir A. ile boşanma aşamasında olan Ekaterina E'nin 28 Kasım 2018'de kaybolan 4 ve 5 yaşlarındaki iki çocuğunun, 13 Aralık'ta Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Karahayıt Mahallesi'nde bulunması operasyonuna ilişkin detaylar ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, JASAT ekipleri, fiziki ve teknik takiple çocukların adreslerinin belirlenememesi üzerine farklı bir yol izlemeye karar verdi. Kimliklerini gizleyen iki jandarma, çocukların yerini bildiğini kabul etmeyen baba Bekir A. ile mevsimlik işçi gibi temas kurdu.

Jandarmalar, Bekir A'nın gösterdiği bağ ve tarlalarda 10 gün kadar çalıştı. Bekir A, gerçek kimliğini bilmediği jandarmayı, kalmaları için, çocukların da bulunduğu Suriye uyruklu çiftin yaşadığı Pamukkale ilçesine bağlı Karahayıt Mahallesi'ndeki eve götürünce, operasyon için düğmeye basıldı.

Operasyonla çocuklar I.L.A ve E.A, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerince, Rusya'dan anneleri gelinceye kadar korumaya alındı.

- Olayın geçmişi

Bekir A. ile boşanma aşamasında olan Ekaterina E, çocuklarının kaybolduğu gerekçesiyle Antalya Emniyet Müdürlüğüne başvurmuş, baba Bekir A'nın memleketi Denizli'de arama çalışması yapılmıştı.

Denizli Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, Pamukkale ilçesine bağlı Karahayıt Mahallesi'nde yaşayan Suriye uyruklu Faysal ve Sena M. çiftinin evinde olduğu belirlenen çocuklar, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yetkililerine teslim edilmişti.

Gözaltına alınan baba Bekir A. ile Suriyeli çift, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

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