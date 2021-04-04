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  4. Babalarıyla tartışan 2 genç kız, KADES’e ihbarda bulundu

Babalarıyla tartışan 2 genç kız, KADES’e ihbarda bulundu

04.04.2021 14:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düzce’de babaları ile tartışan 2 genç kız KADES uygulamasını kullanarak, ihbar çağrısı yaptı.

Babalarıyla tartışan 2 genç kız, KADES’e ihbarda bulundu

Düzce’de babaları ile tartışan 2 genç kız KADES uygulamasını kullanarak, ihbar çağrısı yaptı. Olay yerine giden polis ekipleri ise kızları evden çıkararak babayı gözaltına aldı.
Olay, Düzce’nin Karaca Mahallesi’nde bulunan bir sitenin içinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evden ayrılmak istediğini belirten 2 genç kız ile babaları arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine genç kızlar, İçişleri Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan Kadın Destek Uygulamasından (KADES) ihbarda bulundu. KADES alarmı üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, genç kızları olay büyümeden evden çıkarırken, babayı ise gözaltına aldı.

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