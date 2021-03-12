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  4. Babalığı ifşa partisi viral oldu! Eski sevgilisini utandırmak için...

Babalığı ifşa partisi viral oldu! Eski sevgilisini utandırmak için...

12.03.2021 15:48 | Son Güncelleme:
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Babalığı ifşa partisi viral oldu! Eski sevgilisini utandırmak için...

Brezilyalı kadın, eski sevgilisine bebeğinin babası olduğunu kanıtlamak için 'babalığı ifşa partisi' düzenledi. Mileena, çocuğun kendisine ait olduğundan emindi ancak, yine de bunu kanıtlamaktan mutluluk duyduğunu bildirdi. Öyle ki eski sevgili bebeğin babasının kendisinin olmadığını iddia ediyordu.

Millena ve eski sevgilisi, Brezilya'nın kuzeydoğusunda yaşıyor. Çift, Osasco'da iki ay birlikte yaşadı ancak daha sonra ayrılma kararı aldı.

Millena, eşi çocuğunun kendisinin olup olmadığını öğrenene kadar çocuğu büyütmeyeceğini söyledikten sonra altı aylık hamileyken Brezilya'nın kuzeydoğusuna döndü. Kadın doğum yaptıktan sonra DNA testi yaptırdı ve çocuğun babasının eski sevgilisi olduğu belli oldu.

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Millena yerel basına verdiği demeçte "Çocuğun onun olduğundan kesinlikle emin olduğumu söyledim" dedi ve belli olduktan sonra bir parti düzenleceği kararı aldığını söyledi.

PARTİ VİRAL OLDU

Babalığı ifşa partisi adını verdiği tören, 30.000'den fazla beğeni ile anında viral hale geldi. Eski sevgilisini utandırmak amacıyla düzenlenen kutlama Millena'nın ailesi ve arkadaşları önünde "Otto'nun babası DNA testi istedi ve ben parti vermeye karar verdim" dediği duyuluyor. "Sonuç pozitifse gri, negatifse mavi olur" diye açıklamaya devam etti.

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Heyecanlı anne kalabalığın tezahüratları arasında balonu patlattı ve gri konfetiler uçuşmaya başladı.

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