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Babalık izni nedir, ne zaman başlar? Babalık izni kaç gün?

Ferhan Petek Ferhan Petek
22.04.2024 20:09
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Çalışan kişilerin kanunlarla verilmiş çeşitli hakları bulunur. Bu haklar kişilerin özel durumlarına, çalıştıkları iş alanına, iş tanımlarına, kamu kuruluşunda ya da özel sektörde çalışıyor olmalarına göre değişiklik gösterebilir. Kişilerin primlerinin hangi sigorta türüne göre ödendiği de sahip oldukları hakların uygulanma biçimleri açısından önemlidir.

Babalık izni nedir, ne zaman başlar? Babalık izni kaç gün?

İçindekiler

  • Babalık izni nedir?
  • Babalık izni ne zaman başlar?
  • Baba için doğum izni ne zaman başlar?
  • Babalık izni kaç gün sürer?

Devlete bağlı olarak çalışanlar ya da özel sektöre bağlı olarak sigortası işleyen kişilerin sahip oldukları haklar izinleri, ikramiye ödemeleri ya da çeşitli durumlar kanunlar doğrultusunda belirlenir. Doğum izni, hamilelik izni, babalık izni gibi çeşitli izinler de farklı koşullara bağlı olarak uygulanır.

Babalık izni nedir?

Kanunlara göre çeşitli nedenlere bağlı olarak çalışanların mazeret izni kullanma hakları bulunur. İş Kanununa ve Devlet Memurları Kanununa bağlı olarak çalışan her kişi bu haktan yararlanabilir. Babalık izni de mazeret izinleri arasında yer alır ve özel bir durumdur. Babalık izni ücretli izindir.

Erkek çalışanlar eşlerinin doğum yaptığı tarihten itibaren bu izni kullanma hakkına sahip olurlar. Farklı sektörlerde, devlet kurum ve kuruluşlarında ya da özel sektörde çalışılıyor olmasına bağlı olarak babalık izni için belirlenen gün sayıları farklılık gösterebilir.

Babalık izni ne zaman başlar?

Aynı iş yerinde çalışıp çalışmadığı fark etmeksizin her baba adayı çalışan eşinin hamileliği durumunda belli şartlara göre babalık izni hakkını kullanabilir. Babalık izni yasal bir haktır ve özel ya da kamu alanında çalışan herkesin bu hakkı kullanma hakkı sabittir.

Babalık izni hakkı, eşin doğum yaptığı tarihten itibaren başlar. Çalışan kişiler çocuklarının dünyaya geldiği andan itibaren babalık izni haklarını kullanabilirler.

Baba için doğum izni ne zaman başlar?

Hem özel sektör çalışanları hem de devlete bağlı olan iş yerlerinde çalışan kişiler mazeret izni ana başlığı altında doğum izni ve babalık izni alabilirler. Baba adayı olan erkek çalışanlar için bu izin doğum gerçekleştiği an başlar.

Bu izin türünde özel sektörde de kamu alanında da izni erteleme ya da aralıklı olarak kullanma gibi seçenekler bulunmaz. Yeni baba olan kişiler eşleri doğum yapar yapmaz izinlerini kullanabilirler.

Babalık izni kaç gün sürer?

Babalık izni kullanım süresi özel sektörde çalışan kişiler için 5 gündür. Ancak 657 sayılı kanuna bağlı olarak çalışan erkekler 10 günlük babalık izni kullanabilirler. Bu izin türünde uzatmak ya da aralıklı kullanmak yoktur.

Ancak çalışanlar işverenleri ile anlaşmaları doğrultusunda babalık izni süresini karşılıklı anlaşarak uzatabilirler. Uzatılan sürenin maaştan kesilip kesilmeyeceği de yine işveren ile yapılan sözleşmeye bağlı olarak belirlenir.

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babalık izni izin
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