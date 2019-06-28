Babalık şansını artırabilen tedaviler

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Güvenç Karlıkaya, Bir erkeğin doğurganlık kapasitesine; verdiği spermin sayısına, hareketliliğine ve yapısına bakılarak karar verildiğini belirterek, "Tüm bu değerlerin yerinde olduğu ancak kadının gebe kalmadığı vakalar da var" dedi.

Bahçeci Fulya Tüp Bebek Merkezi’nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Güvenç Karlıkaya, baba olmak isteyen bir erkek için uygulanabilecek tıbbi tedaviler üzerine açıklama yaptı. Bir erkeğin doğurganlık kapasitesine; verdiği spermin sayısına, hareketliliğine ve yapısına bakılarak karar verildiğini belirten Op. Dr. Güvenç Karlıkaya, "Tüm bu değerlerin yerinde olduğu ancak kadının gebe kalmadığı vakalar da var" dedi.

Op. Dr. Karlıkaya, erkekte ortaya çıkan bir sorun durumunda önce bir üroloğa gidilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Altta yatan enfeksiyon, hormonal problem ya da varikosel düzeltilebilir faktörler olabilir., Spermdeki sorunların düzeltilemediği yüzde 90’ın üzerindeki vakalarda ise tüp bebek tedavisi önerilir" şeklinde konuştu.