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Babalık şansını artırabilen tedaviler

SAĞLIK HABERLERİ  | 28.06.2019 11:23 | Son Güncelleme

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.

Babalık şansını artırabilen tedaviler

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Güvenç Karlıkaya, Bir erkeğin doğurganlık kapasitesine; verdiği spermin sayısına, hareketliliğine ve yapısına bakılarak karar verildiğini belirterek, "Tüm bu değerlerin yerinde olduğu ancak kadının gebe kalmadığı vakalar da var" dedi.

Bahçeci Fulya Tüp Bebek Merkezi’nden Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Güvenç Karlıkaya, baba olmak isteyen bir erkek için uygulanabilecek tıbbi tedaviler üzerine açıklama yaptı. Bir erkeğin doğurganlık kapasitesine; verdiği spermin sayısına, hareketliliğine ve yapısına bakılarak karar verildiğini belirten Op. Dr. Güvenç Karlıkaya, "Tüm bu değerlerin yerinde olduğu ancak kadının gebe kalmadığı vakalar da var" dedi.
Op. Dr. Karlıkaya, erkekte ortaya çıkan bir sorun durumunda önce bir üroloğa gidilmesi gerektiğinin altını çizerek, "Altta yatan enfeksiyon, hormonal problem ya da varikosel düzeltilebilir faktörler olabilir., Spermdeki sorunların düzeltilemediği yüzde 90’ın üzerindeki vakalarda ise tüp bebek tedavisi önerilir" şeklinde konuştu.

Dr. Güvenç Karlıkaya, erkek kısırlığında kullanılan yöntemleri şöyle sıraladı:
"Sperm mikroskop altında IMSI yöntemi ile 8 bin kata kadar büyütülebiliyor"
"IMSI (Intracytoplasmic Morphologically Selected Sperm Injection) metodu ağırlıklı olarak kullanılır. Bu yöntem; tüp bebek tedavilerinde, spermin büyütülerek detaylı bir şekilde incelenmesini sağlayan, başarı artırıcı bir tekniktir. Rutin bir mikroenjeksiyon uygulamasında sperm mikroskop altında 200 kat büyütülürken IMSI yöntemi ile 8 bin kata kadar büyütülebilmektedir. Böylece spermin taşıdığı pek çok yapısal problem tespit edilebilmekte ve sağlıklı embriyo oluşma oranı artmaktadır. Özetle, daha büyük büyütmede, daha ayrıntılı sperm seçimi yapılması ile başarı şansı yükselmektedir. Ayrıca, birtakım kimyasal ve elektro manyetik tekniklerle de daha iyi spermler seçilebilir. Bunların ne kadar faydalı olduğu tam olarak kanıtlanmış değildir. Bazı hastalarda hiç sperm bulunmayabilir. Ya spermin çıkış kanallarında bir tıkanıklık ya da yapımında sorun vardır. Çoğu vakada testislerde sperm görülür. Dolayısıyla bunlar ameliyatla bulunabilir. Buna da mikro TESE operasyonu denir. Mikroskop altında testislere bakılıp, sperm yapılan noktalardan küçük dokular çıkarılır.

"Babadan oğula geçebilir"
Sperm çıkış kanallarının kapalı olması doğuştan ya da sonradan ameliyat veya enfeksiyon nedeniyle gelişebilir. Tıkanıklık giderildikten sonra sperm bulma şansı yüzde 100’e yakındır. Spermin yapılamadığı durumların altında genelde kromozomal ya da genetik nedenler yatar. Bu erkeğin normalde çocuğu olmayacağı için bu sorunu çocuğuna da taşıyamaz. Ama tüp bebek tedavisiyle baba olabileceğinden, bu genetik sorun çocuğa geçebilir. Hiç sperm olmayan durumlarda, erkeklerden genetik test istenip, birtakım ciddi sorunların tespit edilmesi önem taşır. Sperm yapan genlerin araştırılması gerekir. Böylece risk ortaya çıkarılarak, çocuk için erken dönemde önlem alınabilir".

Babalık şansını artırabilen tedaviler

Babalık şansını artırabilen tedaviler

Babalık şansını artırabilen tedaviler

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