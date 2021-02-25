'Babam beni kaçırdı, hayatım tehlikede' diyen Dubai Emiri'nin kızı Prenses Latife ablası için de yardım istedi 

Prenses Latife bu videolarda, 2018'de Dubai'den kaçma girişiminden sonra kaçırıldığını ve babası tarafından "rehin" tutulduğunu söylüyor.

Geçen hafta BBC'nin Panorama programı, Prenses Latife'nin kendisine ulaştırılan bir cep telefonuyla kaydettiği videoları yayımlamıştı.

İngiltere'de Yüksek Mahkeme 2019'da Şeyh Muhammed'in iki kızını da kaçırdığını ve zorla alıkoyduğuna hükmetmişti.

Dubai ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), BBC'nin bu konudaki sorularına yanıt vermedi.

Şimdi 39 yaşında olan Prenses Şamsa kaçırıldığında 18 yaşındaydı ve o zamandan beri hiçbir yerde görülmedi.

Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Reşit El Maktum'un kızı Prenses Latife El Maktum, İngiltere polisine, ablası Prenses Şamsa'nın 20 yıldan uzun bir süre önce Cambridge'te kaçırılması davasını yeniden incelemesi çağrısında bulundu.

Ocak 2018'de kaçırılan Prenses Latife mektubunda ablasının Dubai'ye getirildikten sonra "tecrit edildiğini, yargılama yapılmadan ve ne zaman serbest kalacağını bilmeden alıkonulduğunu ve ayaklarından kırbaçlanarak işkence gördüğünü" söylüyor.

Prenses Latife, mektubunda "Sizden tek istediğim bu konuya eğilmenizdir. Dikkatiniz ve yardımlarınız onun serbest kalmasını sağlayabilir" diyor.

Mektubun, Prenses Latife'nin, 2019'da tek başına tutulduğu kendi ifadesiyle "hapishaneye dönüştürülmüş bir villadan" yazıldığı belirtiliyor.

Prenses Latife, el yazısıyla yazdığı ve arkadaşları tarafından Cambridge polisine ulaştırılan mektubunda İngiliz makamlarını bu konuda adım atmaya çağırdı.

Ağustos 2020'de babasının Surrey'deki evinden kaçan Prenses Şamsa, iki ay sonra zorla Cambridge'ten bir helikoptere bindirilerek Fransa'ya buradan da özel bir uçakla Dubai'ye götürülmüştü.

Cambridgeshire polisi, bir avukat aracılığıyla yaptığı başvurudan sonra Prenses Şamsa'nın kaçırılmasıyla ilgili olarak 2001'de soruşturma başlatmıştı.

Ancak polis ekibinin Dubai'ye gitmesi engellenince soruşturma sonuçsuz kalmıştı.

Daha sonra Şeyh Muhammed'in temsilcilerinin bu dönemde İngiltere Dışişleri Bakanlığı nezdinde girişimlerde bulunduğu ortaya çıkmıştı.

Polis 2018'de olayı yeniden incelemeye başlamıştı. Soruşturmaya katılan bir yetkili davayla ilgili "önemli hassasiyetler olduğunu" kabul etti.

Yüksek Mahkeme'nin kararından sonra başlatılan incelemenin sonuçları 2020'de yayımlandı.

Cambridgeshire polisi BBC'ye açıklamasında, Prenses Latife'nin mektubunun kendilerine ulaştığı ve bunun devam eden soruşturma kapsamında değerlendirileceği belirtildi.

Açıklamada, "Bu çok karmaşık ve ciddi bir mesele. Detayların kamuoyuyla paylaşılması uygun değil" denildi.

Daha önce, İngiltere'nin güçlü bir müttefiki olan BAE'nin yaptığı girişimler sonrasındaki tavrıyla ilgili sorularla karşı karşıya kalan Dışişleri Bakanlığı da BBC'ye açıklamasında bunun iki kişi arasında özel bir mesele olduğunu, polisin soruşturması ve bunun sonuçlarında bir rolü olmadığını savundu.