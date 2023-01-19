'Babam' dedi, katil çıktı! Pelin Sezer'in katili İstanbul'da yakalandı

Olay, Bursa Mustafakemalpaşa'da önceki gün meydana geldi. Kendisinden haber alınamayan 28 yaşındaki Pelin Sezer'in yaşadığı evde cansız bedeni bulundu. Mehmet Mehdi Okulevi'nin 11 el ateş ederek Sezer'i öldürdüğü belirlendi. İstanbul'da yakalanan Okulevi, Bursa'ya getirilirken cinayeti itiraf ettiği öğrenildi.

11 EL ATEŞ ETMİŞ

Önceki gün Mustafakemalpaşa ilçesi Selimiye Mahallesi İrfan Kaplan Sokak'ta meydana gelen olayda Ş.T., dini nikahla birlikte yaşadığını söylediği Pelin Sezer'den haber alamayınca ev sahibinden yedek anahtarı istedi. Yedek anahtarla eve giren Ş.T., Sezer'i kanlar içinde yerde yatarken buldu. İhbar üzerine gelen sağlık ekibi, Sezer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Sezer'in tabanca ile vurularak öldürüldüğü, vücudunun çeşitli yerlerine 11 merminin isabet ettiği tespit edildi.

'BABASI' OLARAK TANITMIŞ

Cinayete ilişkin çalışma başlatan polis, geçen hafta Pelin Sezer ile Ş.T.'nin, Mehmet Mehdi Okulevi ile birlikte Mustafakemalpaşa'dan ev kiraladıklarını, Sezer'in ev sahibine Ş.T.'yi eşi, Mehmet Mehdi Okulevi'ni ise babası olarak tanıttığı bilgisine ulaştı.

İSTANBUL'DA YAKALANDI

Ekipler, cinayet şüphelisi Mehmet Mehdi Okulevi'nin İstanbul'a gittiğini saptadı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçti. İstanbul'da yakalanıp, gözaltına alınan Okulevi, Bursa'ya getirildi. Cinayeti itiraf ettiği öğrenilen Mehmet Mehdi Okulevi'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA

