"Babam hasta" yalanı trafik polisini isyan ettirdi

İstanbul’da saat 21.00’de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayanlara cezai işlem uygulanırken,

"Babam hastanede yanına gidiyorum" yalanı trafik polisini isyan ettirdi.

İçişleri Bakanlığı kararıyla korona virüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında hafta içi saat 21.00 ile 05.00 arası sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte Türkiye’nin en fazla nüfusuna sahip olan İstanbul’da da birçok noktada polis ekiplerinin denetimi başladı. Kısıtlamadan muaf olan kişiler belgelerini polislere göstererek yollarına devam ederken, kısıtlamayı ihlal eden vatandaşlara cezai işlem uygulandı. İstanbul’da iki yakayı birbirine bağlayan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde trafik polislerinin trafik işaretlerini hiçe sayarak dubayla ayrılmış alandan Avrupa yakasına geçmeye çalışan birçok vatandaşa yön levhalarına uymadıkları gerekçesiyle 132 liralık cezai işlem uygulandı. Sürücülerin ekiplere uzun süre dil dökmesi cezanın yazılmasına engel olmadı.

"Babam hastanede yanına gidiyorum" yalanı trafik polisini isyan ettirdi

Saat 21.00’de başlayan kısıtlamayı ihlal ederek Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçmek isteyen bir sürücü ise polis ekiplerine "Babam hasta, yanına gidiyorum" dedi. Polisler sürücünün mazeretiyle ilgili bir kanıt isteyince gerçek gün yüzüne çıktı. Esnaf olduğunu ve çok borcu olduğunu söyleyen sürücü kısıtlamayı ihlal ettiğini kabul edince trafik polisi, "Babam hasta diyorsun bir de, bunu bari yapma ya tövbe estağfurullah" diyerek tepki gösterdi. İşten geç çıktığını ifade eden sürücüye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ettiği için cezai işlem uygulandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde kontrollere başlayan polis ekipleri, köprüden geçmesi yasak olan bir kamyoneti de durdurdu. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olmayan sürücü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nün kamyonet geçişine yasak olduğunu bilmediğini söyledikten sonra kısıtlamadan da haberinin olmadığını belirtti. Hem köprüden geçiş kuralını hem de sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden sürücüye cezai işlem uygulanırken, ekiplerin denetim noktalarında kontrolleri kısıtlamanın son bulacağı saat 05.00’e kadar devam edecek.

