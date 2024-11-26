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'Babam kardeşimi öldürüp göle attı' 5 yaşındaki kız çocuğunun ölümünde sır perdesi aralanıyor! 6 yıl sonra gelen ifade harekete geçirdi

26.11.2024 17:37
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İstanbul'da Sazlıbosna Barajı'nda 2018'de 5 yaşındaki bir kız çocuğunun cesedinin bulunmasıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Ölen çocuğun kardeşi okulda rehber öğretmenine "Babam kardeşimi öldürüp göle attı" dedi. Bundan hareketle 6 yıl sonra olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

'Babam kardeşimi öldürüp göle attı' 5 yaşındaki kız çocuğunun ölümünde sır perdesi aralanıyor! 6 yıl sonra gelen ifade harekete geçirdi

Arnavutköy'deki Sazlıbosna Barajı'nda 2018'd balıkçıların oltasına takılan bez parçasında 5 yaşındaki M.İ.'nin cesedi bulunmuştu. M.İ.'nin kardeşinin ifadesi üzerine öğretmenin polise haber vermesiyle baba ve iki eski eşin gözaltına alındı.

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BALIKÇILARIN OLTALARINA TAKILAN BEZ PARÇASINDAN CESET ÇIKTI

Arnavutköy'de 2018 Nisan ayında meydana gelen olayda, balık tutmak için göle gelen balıkçılar, oltalarına bez parçası takıldığını fark etti. Sarılı haldeki bezi olta ile kıyıya çeken balıkçılar, bezi açtıklarında ceset ile karşılaştı.

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Balıkçılar, durumu polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, su içindeki cesedi çıkartarak inceleme yaptı. Ekipler, yaptıkları incelemede beze sarılmış haldeki cesedin 5 yaşlarında olduğu tahmin edilen bir kız çocuğuna ait olduğunu belirledi.

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BULUNMADAN 2 GÜN ÖNCE ÖLMÜŞ

Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ceset, Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Buradaki incelemelerden cesedin 5 yaşındaki M.İ.'ye ait olduğu ve bulunduğu günden 2 gün önce öldüğü belirlendi.

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6 YIL SONRA 3 GÖZALTI

Polis olaydan sonra aile üyelerinin ifadeleri aldı. Şüpheli bir duruma rastlanmamıştı. 6 yıl sonra M.İ.'nin kardeşi Esenyurt'ta okuduğu okulda rehber öğretmenine giderek "Babam kardeşimi öldürüp göle attı" dedi. Öğretmen polisi aradı. Pedagog eşliğinde çocuğun ifadesi alındı. İfade üzerine baba C.E. ve eski eşleri M.A.E ile Z.Ö. gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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cinayet
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