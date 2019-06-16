"Babam öldükten sonra kalbim bomboş kaldı"

SALİM TAŞ - Ülkelerindeki iç savaşta yetim kalan Suriyeli çocuklar, babasız bir Babalar Günü'ne daha girmenin hüznünü yaşıyor.

Hatay'da aileleri ya da yakınlarıyla kendi imkanlarıyla kiraladıkları evlerde yaşayan Suriyeli yetim çocuklar, babalarına olan özlemlerini bir nebze de olsa onlardan geriye kalan fotoğraflara bakarak gidermeye çalışıyor.

Kimi hiç göremediği kimi ise sarılıp öperek koklamaya doyamadığı babasını kaybeden Suriyeli yetimler, küçük bedenlerinde büyük hüzünler taşıyor.

Suriyeli yetimlerden 9 yaşındaki Ahmet İbrahim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki yaşındayken babasını kaybettiğini, onu fotoğraflarından tanıdığını söyledi.

Baba sevgisini yaşayamadığını ve bunun özlemini duyduğunu anlatan İbrahim, "Annem bana babamın nasıl güzel bir insan olduğunu her fırsatta anlatıyor. Babamı hep hayallerimde yaşatıyorum. Onu özledikçe fotoğraflarına uzun uzun bakıyorum." diye konuştu

12 yaşındaki Sümeyye İbrahim de babasını çok az hatırlayabildiğini dile getirerek "Babasızlık bir çocuk için çok zor. Babam yanımda olsaydı da başka bir şey istemezdim. Onu çok özlüyorum." dedi.