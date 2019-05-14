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‘Babamı doktorlar öldürdü’ davası

YAŞAM HABERLERİ  | 14.05.2019 14:25 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, kalp hastası 73 yaşındaki hastanın Bypass ameliyatı sırasında ölmesinden sorumlu tutulan ve tutuksuz yargılanan 3 doktor hakim karşısına çıktı.Eskişehir 3.

Eskişehir’de, kalp hastası 73 yaşındaki hastanın Bypass ameliyatı sırasında ölmesinden sorumlu tutulan ve tutuksuz yargılanan 3 doktor hakim karşısına çıktı.
Eskişehir 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davanın ilk duruşmasında, tutuksuz sanıklar Halim Ö, Abbas Heval D., Tolunay S. ile taraf avukatları hazır bulundu. Adli Tıp Kurumu 8. Adli Tıp İhtisas Kurulu’nun mütalaasını okuyan hakim, sanıklara, "Mütalaada ’Atakan Turmuş’un ölümünün koroner Bypass ameliyatı ve gelişen komplikasyonları sonucu meydana gelmiş olup, lezyonun kritikliğine yönelik tetkik yapılmadan kişinin koroner Bypass ameliyatına alınma kararının uygun olmadığı, şüphelilerin uygulamalarının tıp kurallarına aykırı olduğunun saptandığı görülmüştür’ denilmiş. Savunmanız nedir?" sorusunu yöneltti.
Adli Tıp Kurumunun hata yaptığını öne süren sanık Abbas Heval D., hastaya tüm tetkiklerin yapıldığını ve kendisine ameliyat yapılması kararıyla gönderildiğini belirtti. Hastanın ameliyat sırasında ölebileceği durumunu hasta yakınlarına ilettiğini anlatan sanık, "Ameliyat sırasında her türlü önlem ve tedbirlerimizi aldık. Ancak hasta vefat etti. Diyeceklerim bundan ibarettir. Suç işleme kastım yoktur” diye konuştu.
"Hasta yakınları ameliyatı kabul etti"
Sanıklardan Tolunay S. ise atılı suçlamaları reddederek, "Her türlü risk ve oluşabilecek durumlarla ilgili bilgileri verdik. Hasta yakınları ameliyatı kabul etti. Bir hekim olarak hastamın vefat etmesini elbette istemem. Uygulamalarımız tamamen çağdaş tıp literatürüne uygundur” dedi.
Duruşma 22 Ekim’e erteledi
Eskişehir’de 2016’da Yunus Emre Devlet Hastanesinde Bypass ameliyatı sırasında Atakan Turmuş (73) hayatını kaybetmiş, vefat eden hastanın oğlu Kayhan Turmuş "Babamı doktorlar öldürdü" iddiasıyla ameliyattaki 3 doktor hakkında şikayette bulunmuştu. Gözaltına alınan 3 doktor, çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

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