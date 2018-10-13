"Babamın Ceketi" ekibi Diyarbakır'da

DİYARBAKIR (AA) - Müfit Can Saçıntı'nın yazıp yönettiği ve başrolünde oynadığı "Babamın Ceketi" filminin ekibi, Diyarbakır'da seyirciyle buluştu.

Saçıntı, bir alışveriş merkezindeki etkinlikte, AA muhabirine, filmde üniversite mezunu bir çocuğun işsizlik sonucu babasıyla olan çatışmasının anlatıldığını söyledi.

Filmin geçen hafta vizyona girdiğini anımsatan Saçıntı, seyirciyle buluşmak için Diyarbakır'a geldiğini aktardı.

Saçıntı, yönetmenlerin genelde İstanbul, Bursa, Antalya, İzmir gibi kentleri tercih ettiğini vurgulayarak, "Kimsenin gitmediği Anadolu'ya gitmemiz gerektiğini söyledim. Gişede beklediğimiz ilgiyi göremedik. Bazı salonlar bizim filmimizi kaldırdı. Ancak Diyarbakır bana da sahip çıktı, filmime de sahip çıktı. Bu nedenle koşa koşa, seve seve Diyarbakır'a geldim." dedi.

Saçıntı, kentteki kurum ve kuruluşların sinemacılara çağrı yapması durumunda, Diyarbakır'da sinema filmleri çekilebileceğini sözlerine ekledi.

Baba oğul çatışmasını anlatan "Babamın Ceketi" adlı film, 5 Ekim'de vizyona girmişti.

"Mandıra Filozofu", "Yengen ve Şengen", "Yaşamak Güzel Şey" gibi yapımların da yönetmenliğini üstlenen Saçıntı, filmin vizyona girdiği tarihten bu yana Türkiye'nin birçok şehrini ziyaret ediyor.

