İSTANBUL (AA) - "Mandıra Filozofu", "Yengen ve Şengen", "Yaşamak Güzel Şey" filmleriyle tanınan Müfit Can Saçıntı'nın yazıp yönettiği "Babamın Ceketi" filminin galası yapıldı.
Hann Medya'nın yapımcılığını üstlendiği filmin oyuncuları, Vadistanbul'da gerçekleştirilen gösterime tam kadro katıldı.
Filmde Müfit Can Saçıntı'yla birlikte Ayşen Gruda, Erkan Can, Suat Sungur ve Yalçın Menteş rol alıyor.
"Babamın Ceketi"nin kadrosunda ayrıca Mert Turak, Elif Nur Kerkük, Banu Manioğlu, Ahmet Arıman, Tuncay Akça, Sami Aksu, Ünal Yeter ve Uğur Demirpehlivan gibi isimler de bulunuyor.
Filmin görüntü yönetmenliğini Hayk Kirakosyan üstlenirken, müzikleri ise Uğur Ateş imzası taşıyor.
Romantik komedi türündeki film, evlilik hazırlığı yapan "Ferhat" ve "Aslıhan"ın hikayesine odaklanıyor.
Baba oğul çatışmasını anlatan "Babamın Ceketi", 5 Ekim'de seyirciyle buluşacak.
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