Babamın Günahları 2. bölüm fragmanı: Ozan'a suçüstü!

Son Güncelleme 1 saat önce DİZİ HABERLERİ | 12.01.2018 17:45 |1 saat önce

Star TV'nin yeni dizisi Babamın Günahları, 10 Ocak Çarşamba akşamı ilk bölümü ile ekrana merhaba dedi. Babamın Günahları 2. bölüm fragmanı 12 Ocak Cuma günü yayımlandı ve yeni bölümden ilk detaylar ortaya çıktı. İlk bölümü ile reytinglerde kötü bir sonuç alan Babamın Günahları, ikinci bölümü ile çıkış yakalayacak mı? İşte Babamın Günahları yeni bölümden ilk detaylar...

Başrollerinde Kadir Doğulu ve Melisa Sözen'in olduğu Babamın Günahları dizisi Star TV'de başladı. Geçmiş günahları peşini bırakmayan bir baba ve kızının hikayesi olan Babamın Günahları ilk bölümde dizinin karakterlerini tanıdık. Babamın Günahları 2. bölüm fragmanı da Ozan'ın tutuklandığını gösteriyor. Bakalım ilk bölümü reyting sıralamasında oldukça geride kalan Babamın Günahları, 2. yeni bölümü ile üst sıralara tırmanabilecek mi? BABAMIN GÜNAJLARI 2. BÖLÜM FRAGMANI: BABAMIN GÜNAHLARI 2. BÖLÜM FRAGMANINA İZLEYİCİ TEPKİLERİ Dizinin ilk bölümünü beğenenler, oldukça duygusal bulanlar için Babamın günahları 2. bölüm fragmanı da heyecan uyadırdı. Ancak dizin in reytinglerde 27. sırada kalması Babamın Günahlarını beğenenleri endişelendiryor. BABAMIN GÜNAHLARI İLK BÖLÜMDE NELER OLDU? Yaşadığı onca şeyden sonra hayattan bir beklentisi kalmayan Ozan, bir yandan belaya bulaşmamaya gayret ederken, yıllar önce ayrıldığı hayatının aşkı Yeşim birdenbire karşısına çıkar ve bir kızı olduğunu söyler. Maalesef küçük kız çok hastadır, kemik iliği nakli için uygun donör bulunmazsa ölecektir. Yeşim, Ozan’dan kan örneği vermesini ister. Her ne kadar Yeşim, nişanlı olduğunu, yakında evleneceğini ve kızı Zeyno’dan uzak durmasını söylese de Ozan dayanamaz ve kızını görmeye gider. Kızıyla birlikte babalık duygusuyla da tanışan Ozan için bambaşka bir hayat başlar. Hayat ona ikinci bir şans vermiştir. Ancak geçmişin günahları peşini bırakmaz. Yıllar önce onu Yeşim’den koparan karanlık geçmişi, bir kez daha Ozan’ın başına bela olur. Ama bu sefer Ozan’ın aynı hatayı tekrar yapmaya niyeti yoktur!

**BABAMIN GÜNAHLARI OYUNCULARI ve KARAKTERLERİ OZAN 30'lu yaşların başında, hayli gösterişli ve yakışıklı bir genç adamdır. Yetimhanede büyümüştür. Ozan, on sekiz yaşına geldiğinde soluğu Ferruh'un yanında alır. Ozan, Yeşim'le tanışınca hayatı değişir. Ferruh'tan uzak bir hayat kurmak ister ancak hiç bir şey planladığı gibi gitmeyecektir. Bir gün Yeşim çıkıp gelir ve Ozan'a ölmek üzere olan bir kızları olduğunu söyler. Onu kurtarabilecek tek kişi Ozan'dır. KADİR DOĞULU KİMDİR? Kadir Doğulu 19 Nisan 1982’de Türkiye-Mersin’de doğmuştur. İsmi ‘Kadir’ diye bilinsede isminin tamamı Abdulkadir’dir. Annesi ev hanımı, babası işçi emeklisidir. Kendi dışında 4 kardeşi daha vardır. Kardeşlerinden biride Kemal Doğulu’dur. Kadir Doğulu, 10 yaşında mahalle esnafının yanına girdi. Kadir Doğulu’nun da ortaokul ve lise yılları çalışarak geçti. Özellikle kafe ve bar işletmeciğinden keyif alıyordu. 2000’de abisinin yanına gelmek için İstanbul’un yolunu tuttu. Önce Beyoğlu Frape’de işe girdi. Ardından Refika’da çalıştı. Cafe City ve Buz’da garsonluk yaptı. Salomanje’de cumartesi pazar günleri mutfakta ekmek pişirip kahvaltıları hazırladı. Bir süre sonra bu işe iyice kafayı taktı. Biriktirdiği paralarla Barcelona ve Roma’daki kafeleri ve restoranları inceledi.

Oradaki yemekleri tattı. Türkiye dönüşü House Cafe’de işe girdi. İki sene işletmecilik yaptı. O dönemde abisi aracılığıyla Hande Yener’le tanıştı. Kısa bir süre sonra bu tanışıklık aşka dönüştü. Hande Yener menajerlik işlerini çalışkan bulduğu Kadir Doğulu’ya teslim etti. Zamanla işi büyüttü ve “T.p.a” isminde bir şirket kurdu. Şimdi Hande Yener’le çalışmaya devam ediyor. Bunun dışında bazı isimlere menajerlik hizmeti veriyor. Aynı zamanda Harbiye’deki Piyasa isimli gece kulübünü işletiyor. Yazın başlayacağı dizi için oyunculuk kurslarına devam ederken bir yandan da Emel Müftüoğlu’yla yakında başlayacağı yemek programının hazırlıklarını yapıyor. Okan Üniversitesi Gastronomi Bölümü’nde birinci sınıf derslerine devam ediyor: “Allah bana bir enerji vermiş gerisini koy vermiş. Çalışmadığım zamanlar kendimi rahatsız hissediyorum. Uyurken bile sıkılırım” diyor. İlk olarak 2010’da Kanal D’de başlayan ve ardından Star TV’de yayınlanan Küçük Sırlar dizisinin başrollerinden birini oynadı. 2011’de sona eren dizi ile oyunculuğa tam anlamıyla adım atmış oldu. Bundan önce Hande Yener’in Romeo şarkısının klibinde rol almıştır. Ardından sonraki televizyon sezonunda Show TV’de yayınlanan Gani Müjde’nin yazmış olduğu Pis Yedili adlı dizide yine başrol oynadı. Ancak diziden ayrıldı ve FOX’ta başlayan ve ardından Show TV’de yayınlanan Fatih-Harbiye adlı dizide Macit rolünü canlandırdı. 2015 yılının Şubat ayında ATV’de başlayan Sevdam Alabora dizisinde Gökhan rolünü canlandırdı.

YEŞİM, yirmili yaşların sonunda, duru bir güzelliğe sahip, çekici bir genç kadındır. Güçlü, kendi ayakları üzerinde durmak için çırpınan, kendini çocuğuna adamış genç bir annedir de aynı zamanda. Reha adında, fedakar bir komiserle nişanlıdır. Yıllar sonra kızının lösemi olduğunu öğrendiğinde hiç istemese de unuttuğunu sandığı, sevdiği tek erkek, çocuğunun babası olan Ozan'la yeniden buluşur. MELİSA SÖZEN KİMDİR? Melisa Sözen, 6 Temmuz 1985 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Barış adında bir erkek kardeşi vardır. İlkokula Ata Koleji’nde başladı, ancak Lütfü Banat okulundan mezun oldu. Ortaokulu Ata Koleji’nde okudu. Aynı zamanda Alev Baymur Bale Okulu’na devam etti. Sahneye ilk kez 14 yaşındayken “Yedi Kocalı Hürmüz” müzikalinde çıktı. Orada tanıştığı Nilgün Belgün ve Levent Özdilek ile de 1999 yılında “Kadınlar Kulübü” adlı ilk televizyon dizisinde oynadı. Pera Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü’nü bitirdi. Bu arada Levent Özdilek onu İrfan Tözüm’le, Tözüm de Çağan Irmak’la tanıştırır. 2001 yılında Çağan Irmak’ın çektiği “Bana Şans Dile” sinema filminin seçmelerine giderek seçilmiş ve böylece sinema dünyasına girmiştir. Birkaç sene sonra 2004 yılında Çağan Irmak’ın çektiği “Çemberimde Gül Oya” dizisi ile geniş kitlelerce tanınmıştır. 3-13 Mart 2005 tarihleri arasında gerçekleştirilen 16. Ankara Film Festivalinin sunuculuğunu yaptı. Burada Yönetmen Derviş Zaim’le tanıştı. Birkaç ay sonra Derviş Zaim onu “Cenneti Beklerken” adlı filmde oynattı.

Çeşitli tiyatro oyunları, film ve dizilerde görev aldı. 2008 yılının yaz sezonunda NTV’de “Dünyayı Kurtaran Kadın” isimli, çevre hakkında bilinçlendirmeye dayalı bir televizyon programı sundu. 2009 yılında Casus Kızlar Her Şey Nasıl Başladı? filminde Clover karakterini seslendirdi. 2011 yılında Reis adlı dizide oynadı. Muhteşem Yüzyıl adlı dizide Nora karakterini canlandırdı. 2013’te Şubat adlı dizide Yağmur ve Sabah karakterlerini canlandırmıştır. Melisa Sözen ve Alican Yücesoy, TRT 1’de yayınlanan Şubat dizisinde iki sevgiliyi oynarken Dizi aşkı gerçeğe dönüşmüş ve çift temmuz ayında Roma’da bir otelde düzenlenen sade bir törenle dünya evine girdi. Melisa Sözen, 31 Temmuz 2013 tarihinde tiyatro oyuncusu Alican Yücesoy ile evlendi. Evliliklerinin beşinci ayında boşanma kararı aldı. FERRUH karizmatik iş adamı kimliğinin yanı sıra yeraltı dünyasının korkulan simalarından biridir. Ferruh illegal işlerine bir kılıf olarak yürüttüğü asfalt işleri yapmaktadır. Esasen kaçakçılık ile oluşturduğu bir serveti vardır. Ozan'la da yolu bir tesadüf ile kesişir Ferruh'un. Ozan, Ferruh’un hayatını kurtarmış ve 18 yaşından itibaren Ferruh’un koruması olmuştur. Fakat Ozan, Yeşim'e aşık olup, onun yanında kalmak istemeyince Ferruh, Ozan’ın kabusu haline gelmiştir.

MUSTAFA UĞURLU KİMDİR? 25 Kasım 1955'te Karaman'da doğan Mustafa Uğurlu; İlk, orta ve lise öğrenimini Bursa'da tamamlamıştır. Oyuncu Ahmet Uğurlu'nun abisidir. 1980’li yıllarda tiyatro ile oyunculuğa başlamıştır. İlk ekran deneyimi Rıza Beyler dizisiyle 1993 yılında olmuştur. İstanbul ve Ankara Devlet Tiyatrolarında birçok oyunda oynamış ve yönetmenlik de yapmıştır. REHA, Otuzlu yaşlarının başında, heybetli, çekici ve karizmatik bir adamdır. Cinayet masasında komiser olarak görev yapmaktadır. Reha; zeki, hoş sohbet, vicdanlı ve güvenilir bir adamdır. Reha, ilk görüşte Yeşim’in hayata karşı dik duran tavrından hayli etkilenmiştir. Nitekim Reha, Yeşim'e açıldığında Yeşim hemen “evet” diyememiş ama kısa zaman sonra Zeyno'nun da Reha'ya gösterdiği sevecenlikten ve Reha'nın kendisine yaptığı iyiliklerden etkilenerek Reha ile nişanlanmıştır. İSMAİL DEMİRCİ KİMDİR? İsmail Demirci 13 Kasım 1984’te Ankara’da doğmuştur. Sinema ve televizyon oyuncusudur. 2009 yılında Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nü bitirdi. Sinema ve dizi filmlerde rol aldı. Kurtlar Vadisi Pusu’da Erkan karakteri ile tanınmıştır.

MELİKE 40'lı yaşlarının başında, hırs ve gücün şehvetine kapılmış hayli gösterişli, güzel, zeki ve güçlü bir kadındır. Dışarıdan her ne kadar derneklerde vakit geçiren cemiyet üyesi bir yardımsever hanımefendi olarak görünse de yıllar önce öldürülen kocasının tüm gizli işlerinde adeta onun en büyük varisi haline gelmiştir. Erkeklerin dünyasında başarılı bir iş kadını olarak boy göstermektedir.Ferruh ise Melike'nin hayatının merkezine yerleşmiş ve tüm işlerini birlikte yürütmektedirler. SEZİN AKBAŞOĞULLARI KİMDİR? Sezin Akbaşoğulları, 22 Nisan 1981 tarihinde İzmir’de doğdu. Babası subay, annesi ise öğretmen idi. Babasının tayinleri yüzünden İzmir, Ankara, Belçika,Diyarbakır, Sivas ve en son olarak tekrar Ankara’da yaşamıştır. 13-14 yaşlarında oyuncu olmayı seçmiştir. İzmir Atatürk Lisesi’ni bitirdikten sonra Ankara Bilkent ÜniversitesiTiyatro Bölümünden 2003yılında mezun oldu. . Oyunculuk yaşamına lise tiyatro ekibiyle oynadıkları ‘Yine Başladılar Şarkılarına’ (Nun singen Sie wieder/max frisch) adlı oyunla adım atmıştır. İlk çıkışını yakaladığı Beyaz Gelincik dizisindeki Ceren Aslanbaş karakteri ile insanlar yüzüne aşina oldular. 2010 yılında “Kavşak” filmindeki rolü ile Altın Koza En İyi Kadın Oyuncu ödülünü almıştır.

Sezin Akbaşoğulları, 2014 yılında “Ah Neriman” adlı dizide Perran Kutman,Tarık Ünlüoğlu, Avni Yalçın ile başrolde oynadı. 2015 yılında başrollerinde Mehmet Aslantuğ, Sezin Akbaşoğulları, Seçkin Özdemir, Hande Doğandemir, Sarp Akkaya, Barış Arduç, Ekin Türkmen veTomris İncer gibi oyuncuların paylaştığı “Racon: Ailem İçin” dizisinde Sedef karakterini canlandırdı. FERİDE, hukuk fakültesini bitirmiş ve girdiği sınavlarda başarılı olarak savcı olmuştur. Güzel ve atletik bir yapısı vardır. Feride'nin hayatı babasının öldürülmesiyle değişir. Savcı olup babasının katilini yakalamaya yemin eder… MEHRNOUSH ESMAEİLPOUR KİMDİR? 30 Aralık 1988 yılında İran Tahran'da dünyaya gelmiştir.1.75 boyunda 54 kg ağırlığındaki oyuncu kahverengi göz rengine sahiptir. İran asıllı güzel oyuncu Mehrnoush Esmaeilpour aslında Mimarlık okumuştur. At eğitmenliği, mimar ve ressam olarak da iş hayatını sürdürmektedir. Henüz 8 yaşında iken resim yapmaya başlamış ve üniversite eğitimi için Kıbrıs'a gitmiştir. Mehrnoush Esmaeilpour , İstanbul'da açtığı resim sergisiyle adından söz ettirmiştir. 2012 yılında rol aldığı Bir Zamanlar Osmanlı Kıyam dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış ardından Son ve Hayat Çizgisi Suriye dizilerinde rol almıştır.