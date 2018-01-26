MAGAZİN

Babamın Günahları dizisi de yayından kalkıyor!

MAGAZİN HABERLERİ | 26.01.2018 21:44 | Son Güncelleme 11 saat önce

Oyuncu Kadir Doğulu'nun başrolünde oynadığı 'Babamın Günahları' adlı dizinin ekran yolculuğu kısa sürdü.

Babamın Günahları dizisi de yayından kalkıyor!

ANS Prodüksiyon'un imzasını taşıyan, Abdullah Oğuz'un yönetmen koltuğunda oturduğu, senaryosunu Ahmet Saatçioğlu'nun kaleme aldığı ‘Babamın Günahları' dizisi, kanalın yayın akışına göre final yapıyor.

Kadir Doğulu, Melisa Sözen, Mustafa Uğurlu, İsmail Demirci, Sezin Akbaşoğulları, Müjde Uzman gibi isimlerden oluşan kadrosuyla 10 Ocak 2018 tarihinde yayın hayatına başlayan dizi, yeterli reytingi alamaması sebebiyle erken final kararı aldı. Babamın Günahları 31 Ocak Çarşamba günü yayınlanacak dördüncü bölümüyle dizi sevenlerine veda edecek.

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babamın günahları kadir doğulu

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