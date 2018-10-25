DENİZLİ - Babamın yanına gitme diyen yaşlı adamı dövdü.. .O anlar kamerada "Babamın yanına gitme" diyen yaşlı adamı dövdü.. .O anlar kamerada DENİZLİ'nin Çal ilçesinde yaşayan 61 yaşındaki Galip Kara, babasından maddi yönden fayda sağladığını bu nedenle onunla görüşmeyi kesmesini söylediği 43 yaşındaki H.S. (Hasan Sümbül) tarafından özel yapım, ucunda kesici çıkıntı bulunan demir sopayla dövüldü. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülenirken, gözaltına alınan H.S. sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olay, geçen pazar günü, Selcen Mahallesi'nde meydana geldi. Bir süre önce Galip Kara, mahalle sakini H.S.'den, maddi yönden faydalandığı gerekçesiyle babasıyla görüşmesini istemedi. Galip Kara ile H.S. tartıştı, sonrasında herkes kendi evine gitti. Galip Kara, daha sonra mahalle muhtarıyla konuyu konuştu. Muhtara, H.S.'ye, babasının evine girip çıkmasını istemediğini söylemesini istedi. Bunun üzerine sinirlenen H.S., geçen pazar sabahı, Selcen Mahallesi meydanında otomobilinde Galip Kara'yı beklemeye başladı. Meydanda 35 dakika bekleyen ve ekmek almaya giden Kara'yı gören H.S., otomobilden elinde demir sopayla inip, saldırdı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi. Kara'nın önce ellerine yere düşünce de bacaklarına demir sopayla defalarca vurdu. Demir sopanın ucuna özellikle kaynak yaptırılan keskin çıkıntı nedeniyle Kara'nın vücudunda derin kesikler oluştu. Kara'nın yere yığılmasına rağmen, H.S.'nin vurmaya devam ettiği görüldü. Bir süre sonra durup otomobiline yönelen H.S., ağır yaralı Galip Kara'nın vatandaşlardan yardım istediğini duyunca, tekrar yanına giderek yine vurmaya başladı. Bu sırada yardıma vatandaşlar koştu. Vatandaşların geldiğini gören H.S. ise otomobiline binip, kaçtı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Kara'nın vücudunun çeşitli yerlerinde derin kesikler olduğu ve çok kan kaybettiği belirlendi. Kara'ya, 20'den fazla dikiş atıldı. H.S. ise jandarma tarafından gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen H.S., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Hastaneden taburcu edilen Galip Kara, insanlık dışı muamele gördüğünü, ölümden döndüğünü belirterek, Benim babam yaşlı birisi. Sürekli babamın yanına gidiyor. Ben de gitmesini istemediğim için aramızda tartışma çıktı. Daha önce bana bardak fırlattı. Geçen gün mahallede pusuda bekleyip, bana demir sopayla saldırdı. Ellerime ve bacaklarıma sopayla öldüresiye vurdu. Yere düşmeme rağmen vurmaya devam etti. Öleceğimi sandım. Bana bu insanlık dışı muameleyi yapan cani kişi tutuklanmadı, serbestçe geziyor. Ben ise vücuduma aldığım ağır yaralarla zor günler geçiriyorum dedi. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ ---------------------------- - Güvenlik kamerasında - Zanlının otomobilden demir sopayla gelmesi - Galip Kara'ya sopayla vurması - Otomobiline giderken geri dönüp vurmaya devam etmesi - Vatandaşların gelmesi - Galip Kara'dan detay görüntüler - Kara'nın konuşmaları Haber- Kamera Ramazan ÇETİNDENİZLİ, (DHA) (Tür: Yurt)

