Babanın 2 kızını öldürüp intihar ettiği olaya ilişkin soruşturma

İSTANBUL (AA) - Maltepe'de bir babanın evdeki pompalı tüfekle 2 ve 4 yaşlarındaki kızlarına ateş ederek öldürdükten sonra intihar ettiği olaya ilişkin yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen takipsizlik kararında, Ali Yardım ile Dilek Yardım'ın evli oldukları ve bu evlilikten 2 yaşındaki Miray Hira ve 4 yaşındaki Elif Mina isimli 2 çocuklarının bulunduğu anlatıldı.

Boşanma aşamasında olan çiftin olay tarihinde ayrı yaşadıkları belirtilen takipsizlik kararında, mahkeme tarafından çocukların geçici velayetinin anne Dilek Yardım'a verildiği, baba ali Yardım ile çocuklar arasında da şahsi münasebet kurulduğu kaydedildi.

Takipsizlik kararında, boşanma süreci ve çocukların velayeti konularında sıkıntılar yaşayan Ali Yardım'ın, eşi ile barışmak için çaba sarfettiği, başarılı olamayınca da eşine karşı şiddete başvurduğu, uzaklaştırma kararını ihlal ettiği gerekçesiyle de gözaltına alındığı aktarıldı.

Olay günü olan 2 Ocak 2018'de çocuklarını polis marifeti ile teslim alan Ali Yardım'ın evinde aldığı alkol ve yaşadıklarının etkisi ile bunalıma girdiği vurgulanan takipsizlik kararında, Ali Yardım'ın evinde bulundurduğu av tüfeği ile 2 kızını öldürüp eşi Dilek Yardım'ı telefonla aradığı, çocuklarını öldürdüğünü söyleyip aynı silahla da intihar ettiği kaydedildi.