Babanın 5 yaşındaki çocuğuna kurusıkıyla ateş ettirmesiyle ilgili soruşturma

ORDU, (DHA) - ORDU'da, 5 yaşındaki çocuğunun eline kurusıkı vererek, ateş ettirdiği anların görüntülerini sosyal medyadan paylaşan babanın, Ramazan Yazar (27) olduğu belirlendi. Valilik tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, emniyette ifadesi alınan Yazar ise serbest bırakıldı.
Altınordu ilçesine bağlı Boztepe Mahallesi'nde çay ocağı işleten Ramazan Yazar, önceki gün, ismi öğrenilemeyen 5 yaşındaki çocuğunun eline kurusıkı vererek, ateş ettirip, bu anların cep telefonu kamerasıyla çekilen görüntülerini sosyal medyadan paylaştı. Görüntüler, bir televizyon kanalının ihbar hattına gönderilince haberi yapılarak, yayınlandı. Tepki çeken görüntüler üzerine Ordu Valiliği'nce inceleme başlatıldı. Küçük çocuğun babasının, Ramazan Yazar olduğu belirlendi. Valilik tarafından olayla ilgili soruşturma başlatılırken, emniyette ifadesi alınan Yazar ise serbest bırakıldı. Valiliğin açıklamasında, tepki çeken görüntülerdeki silahın muhafaza altına alındığı belirtilerek, "Ulusal televizyonlarda yayınlanan, bir babanın küçük yaştaki çocuğuna tabanca ile ateş ettirmesi görüntüleri üzerine Valiliğimizce inceleme başlatılmıştır. Olayla ilgili tahkikat başlatılmış olup, suç aleti tabanca muhafaza altına alınmıştır. Şüpheli ise ifadesinin alınmasına müteakip serbest bırakılmıştır" denildi.
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