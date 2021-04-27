Babanın acı feryadı: Vuran kişi iftarını açtı, benim oğlum aç karnına öldü

Motosiklet sürücüsü çarpışmanın etkisiyle metrelerce sürüklenirken, kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan İdis, ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan motosikletli kurye Tolga İdis, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 2 buçuk yaşında bir çocuk babası olduğu öğrenilen motosikletli kurye Tolga İdis'in acı haberini hastanede alan yakınları sinir krizi geçirdi. İdis'in cansız bedeni yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü E.K. işe çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan geçtiğimiz Cumartesi günü meydana gelen trafik kazası bir iş yeri kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde motosikletli kuryenin karşıdan gelen aracı görüp panik yaparak kayması, daha sonra da süratle gelen aracın kendisine hızla çarptığı ve motosiklet sürücüsünün savrulduğu görüldü.

''VİDEOYU İZLEYENLER 'OĞLUNUN DÜŞMANI MI VARDI?' DİYOR''

Kazada hayatını kaybeden motosikletli kuryenin babası Kadir İdis, yaptığı açıklamada oğluna vuran sürücünün çok süratli olduğunu, güvenlik kamerası kayıtlarını izleyemediğini, izleyenlerin ise kendisine 'Oğlunun düşmanı mı vardı?' sorusunu yönelttiklerini söyledi. Acılı baba İdis, "Resmen cinayet gibi. Ben videoyu seyredemedim. İzleyenler diyor ki 'Oğlunun düşmanımı vardı, oğlunu sevmeyen biri mi vardı?' O yolda sokağa çıkma yasağı varken, dört şeritli yolda, geliyor benim oğlumu biçiyor. Video kayıtları var. Benim oğlumun motoru 50'lik motor. Benim oğlumda kask var, dizlik var. Ben yıllarca o cadde üzerinde iş yaptım. Orayı çok iyi biliyorum. İftar saati yaklaştığı zaman jet gibi iftara yetişmeye çalışıyorlar. Sokağa çıkma kısıtlamasında o araba nasıl jet gibi gidiyor? Oğlum yanlış şeritte bile olsa orada spot mağazaları var. Yol kenarında o tek şeritte kurtarmak istedi belki de. Bu adam jet gibi gelip oğluma vurmuş; oğlumu paramparça etmiş" açıklamasında bulundu.