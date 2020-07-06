HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Babanın en acı anı! Paşam' diye ağlayarak gözyaşı döktü

Babanın en acı anı! Paşam' diye ağlayarak gözyaşı döktü

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2020 12:40 | Son Güncelleme

Kayseri'nin Özvatan ilçesinde serinlemek için girdiği Kızılırmak'ta kaybolan 18 yaşındaki Çağatay Şamlı'nın cansız bedeni bir gün sonra bulundu.

Babanın en acı anı! Paşam' diye ağlayarak gözyaşı döktü

Edinilen bilgiye göre dün arkadaşlarıyla birlikte Kermelik mahallesine gelen Çağatay Şamlı, serinlemek için Kızılırmak'a girdi. Daha sonra Şamlı'dan haber alamayan arkadaşları durumu yetkililere bildirdi.

İhbarın ardından bölgeye jandarma, AFAD, Türkuaz Arama Kurtarma Derneği ile sağlık ekipleri sevk edildi. Havanın kararmasıyla ara verilen arama çalışmaları bugün sabah erken saatlerinde devam etti.

SUALTI POLİSLERİ BULDU

Konya ve Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı polisleri tarafından yapılan aramalarda Şamlı'nın cenazesine ulaşıldı.

1

ACILI BABA, 'PAŞAM' DİYEREK GÖZYAŞI DÖKTÜ

Ekipler tarafından Şamlı'nın cansız bedeni sudan çıkarılırken babası Bülent Şamlı, ise uzun süre 'Paşam' diye ağlayarak gözyaşı döktü.

2

İncelemelerin ardından gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

3

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

4

5

7

(İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kentin her yerini sardı! Vatandaşları endişelendiren olay Kentin her yerini sardı! Vatandaşları endişelendiren olay
Sosyal mesafe maske kuralını hiçe saydılar! Hem de bakın niçinSosyal mesafe maske kuralını hiçe saydılar! Hem de bakın niçin
Sözleşmeli öğretmen adaylarının sözlü sınav yerleri açıklandı!Sözleşmeli öğretmen adaylarının sözlü sınav yerleri açıklandı!

En Çok Okunan Haberler

İYİ Partili Cesur'un sözlerine AK Parti'den sert tepki

İYİ Partili Cesur'un sözlerine AK Parti'den sert tepki

Acı olay! 9'uncu kattan kendini boşluğa bıraktı

Acı olay! 9'uncu kattan kendini boşluğa bıraktı

''Beni ilişkiye girmek için transfer etti''

''Beni ilişkiye girmek için transfer etti''

Yasin ilk defa itiraf etti: Efsane bir kadındı ve o hali hoşuma gidiyordu

Yasin ilk defa itiraf etti: Efsane bir kadındı ve o hali hoşuma gidiyordu

'Koronavirüs ilacı' diyerek içmişti! Flaş gelişme

'Koronavirüs ilacı' diyerek içmişti! Flaş gelişme

Ambulansların ardı arkası kesilmedi! Tam 18 kişi birden

Ambulansların ardı arkası kesilmedi! Tam 18 kişi birden

İlginizi Çekebilir

'Volkswagen, Manisa yatırımından çekildi' dedi ve...

'Volkswagen, Manisa yatırımından çekildi' dedi ve...

İstanbul'da bir garip olay! Feci dayak kamerada

İstanbul'da bir garip olay! Feci dayak kamerada

Vatandaş isyan etti! Para vermeden denize giremiyorlar

Vatandaş isyan etti! Para vermeden denize giremiyorlar

İşte patlamanın olduğu fabrikanın sahibi!

İşte patlamanın olduğu fabrikanın sahibi!

Sınavdaki Mabel Matiz sorusu nedir?

Sınavdaki Mabel Matiz sorusu nedir?

Diğer Haberler
2 Kişiyi öldürerek kayıplara karışan katil zanlısı börek yerken yakalandı

İki kişiyi öldürdü, börek yerken yakalandı

İstanbul'da belediye otobüsü kaza yaptı! Yaralılar var

İstanbul'da belediye otobüsü kaza yaptı!

Canlı müzik için sosyal mesafe ve maske kurallarını hiçe saydılar

Sosyal mesafe maske kuralını hiçe saydılar! Hem de bakın niçin

Bakan Koca böyle paylaştı: Çankırı'dan örnek geldi

Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım!

Ennio Morricone kimdir?

Ennio Morricone kimdir?

Ağrı kesici kullananlar dikkat! Uzmanından önemli koronavirüs uyarısı

Ağrı kesici kullananlar dikkat! Önemli koronavirüs uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.