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  4. Babanın en ağır yükü! Su kovasına düşen 2 yaşındaki çocuk boğuldu

Babanın en ağır yükü! Su kovasına düşen 2 yaşındaki çocuk boğuldu

27.05.2021 14:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya'da Kumluca ilçesindeki Toptancı Hali'nde, baba ve annesinin çalıştığı iş yerinin banyosunda, su dolu kovanın içine düşen Mehmet Ali Koç (2) yaşamını yitirdi. Koç'un cenazesi, Antalya Adli Tıp Korumu morgunda yapılan otopsinin ardından babası Özen Koç tarafından alındı.

Babanın en ağır yükü! Su kovasına düşen 2 yaşındaki çocuk boğuldu

Acı olay, Antalya'nın Kumluca ilçesinde bulunan sebze- meyve halinde meydana geldi.

BAŞININ ÜZERİNE DÜŞTÜ

Özen Koç çalışırken, iş yerinin banyosunda oynayan oğlu Mehmet Ali, içi su dolu kovaya başının üzerinde düştü. Bir süre sonra kovada hareketsiz duran çocuğu fark edenler, sağlık ekibine haber verdi. İhbarla iş yerine gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Mehmet Ali'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Mehmet Ali Koç'un cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

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Minik Mehmet Ali'nin cenazesi, otopsinin ardından bugün babası Özen Koç ve yakınları tarafından teslim alındı. Özen Koç'un taşıdığı tabuta koyulan Mehmet Ali'nin cenazesi, toprağa verilmek üzere Hatay'a götürüldü.

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(DHA-AA)

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antalya
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