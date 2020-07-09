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  4. Babanın feryadı yürekleri dağladı: Lütfen yardım edin, oğlum ölüyor

Babanın feryadı yürekleri dağladı: Lütfen yardım edin, oğlum ölüyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2020 10:51 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta çıkan bir kavgadaki yaralılara müdahaleye giden ambulans, epilepsi krizi geçirerek kalbi durduğu için babasının kucağında gelen çocuğu hastaneye yetiştirdi. Çocuğun durumun ağır olduğu öğrenilirken babanın, “Lütfen yardım edin, oğlum ölüyor” feryatları yürekleri dağladı.

Babanın feryadı yürekleri dağladı: Lütfen yardım edin, oğlum ölüyor

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Esenyurt’ta yaşandı. Bir iş yerinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kişi darp sonucu yaralandı. Yaralananlar için olay yerine ambulans çağrıldı.

'LÜTFEN YARDIM EDİN, OĞLUM ÖLÜYOR'

Bu sırada epilepsi krizi olduğu söylenilen 4 yaşındaki A.K. isimli çocuk, evinde banyoda bir anda fenalaştı. Bir süre nefes alamayan çocuğu, babası kucaklayarak dışarı çıktı. Olay yerine gelen ambulansa, “Lütfen yardım edin, oğlum ölüyor” diyerek kucağındaki çocuğunu ambulansa teslim etti.

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ÇOCUĞUN DURUMU KRİTİK

Ambulansta ilk müdahalesi yapılan çocuk hastaneye kaldırıldı. Çocuğun durumunun kritik olduğu öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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