Babanın feryadı yürekleri dağladı: Lütfen yardım edin, oğlum ölüyor

Olay, önceki gün akşam saatlerinde Esenyurt’ta yaşandı. Bir iş yerinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 2 kişi darp sonucu yaralandı. Yaralananlar için olay yerine ambulans çağrıldı.

'LÜTFEN YARDIM EDİN, OĞLUM ÖLÜYOR'

Bu sırada epilepsi krizi olduğu söylenilen 4 yaşındaki A.K. isimli çocuk, evinde banyoda bir anda fenalaştı. Bir süre nefes alamayan çocuğu, babası kucaklayarak dışarı çıktı. Olay yerine gelen ambulansa, “Lütfen yardım edin, oğlum ölüyor” diyerek kucağındaki çocuğunu ambulansa teslim etti.

ÇOCUĞUN DURUMU KRİTİK

Ambulansta ilk müdahalesi yapılan çocuk hastaneye kaldırıldı. Çocuğun durumunun kritik olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

