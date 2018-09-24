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Babanın, oğluna pantolon alamadığı için intihar ettiğini yazan gazeteci adliyede (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 24.09.2018 18:20 | Son Güncelleme

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, İsmail D.'nin (45), okula giden oğluna pantolon alamadığı için intihar ettiği iddiasıyla haber yapan ve gözaltına alınan yerel internet haber sitesinin sahibi Ergün Demir, sevk edildiği adliyede adli kontrolle serbest bırakıldı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, İsmail D.'nin (45), okula giden oğluna pantolon alamadığı için intihar ettiği iddiasıyla haber yapan ve gözaltına alınan yerel internet haber sitesinin sahibi Ergün Demir, sevk edildiği adliyede adli kontrolle serbest bırakıldı.

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