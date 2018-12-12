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Babanın öldüğü oğlunun yaralandığı silahlı saldırıya 3 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.12.2018 15:00 | Son Güncelleme

KIRIKKALE'de dün Ertan Şengül’ün (50) öldüğü, oğlu Serhat Can Şengül’ün (16) yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Babanın öldüğü oğlunun yaralandığı silahlı saldırıya 3 gözaltı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA)- KIRIKKALE'de dün Ertan Şengül’ün (50) öldüğü, oğlu Serhat Can Şengül’ün (16) yaralandığı silahlı saldırıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Olay, dün saat 19.30 sıralarında Sanayi Mahallesi 1327 Sokak'ta meydana geldi. Ertan Şengül ve oğlu Serhan Can Şengül’e evlerinin bahçesindeyken tabanca ve av tüfeğiyle ateş açıldı. Yaralanan Ertan Şengül, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’ne, Serhan Can Şengül ise Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Ertan Şengül, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştirdikleri öne sürüle8n D.K. S.K, ve M.B'yi gözaltına aldı.
Olayın, 20 Kasım'da, Yenidoğan Mahallesi 609. Sokak'taki silahlı kavgada Deniz Koçoğlu’nun ayağından vurulması ile bağlantılı olduğu belirtildi.

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