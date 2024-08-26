Babası boğdu, annesi kanepenin içinde cansız bedenini buldu! 18 yaşındaki Eylem'i bu yüzden öldürmüş: Doğum gününe gitmek istedi...

Balıkesir'in Gönen ilçesinde Eylem Sevilen (18), tartıştığı babası Murat Sevilen (44) tarafından boğularak, öldürüldü. Baba evden kaçarken, Eylem'in cansız bedenini işten gelen annesi buldu.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Karşıyaka Mahallesi 4016 Sokak'ta yaşayan Hafize Sevilen'in, kızı Eylem Sevilen'in (18) gün içinde eve gelmediği ihbarı üzerine araştırmaya başladı.

'KANEPENİN İÇİNDE YATIYOR'

Ardından başka bir aile yakınının Sevilen'in evindeki kanepenin içinde hareketsiz yattığı bilgisini vermesi üzerine, ekipler Sevilen'i burada buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde yaşamını yitirdiği belirlenen Eylem Sevilen'in cenazesi, incelemelerin ardından Gönen Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Konuyla ilgili şüpheli baba Murat Sevilen (44), gözaltına alındı.

BABA İTİRAF ETTİ: DOĞUM GÜNÜNE GİTMEK İSTEMİŞ

Baba Sevilen'in emniyetteki ilk ifadesinde, kızını arkadaşının doğum gününe gitmek istediği ve bir erkek arkadaşı olduğundan şüphelendiği için elleriyle boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı Sevilen, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

(AA-İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır