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  4. Babası boğdu, annesi kanepenin içinde cansız bedenini buldu! 18 yaşındaki Eylem'i bu yüzden öldürmüş: Doğum gününe gitmek istedi...

Babası boğdu, annesi kanepenin içinde cansız bedenini buldu! 18 yaşındaki Eylem'i bu yüzden öldürmüş: Doğum gününe gitmek istedi...

26.08.2024 08:58
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Balıkesir'de yaşanan cinayet Türkiye'nin gündemine oturdu. Gönen ilçesinde ailesiyle yaşayan 18 yaşındaki Eylem Sevilen'in cansız bedeni, işten gelen annesi tarafından kanepenin içinde buldu. Gözaltına alınan baba ise kızını kendi elleriyle boğduğunu itiraf etti. Katil baba, ifadesinde kızını doğum gününe gitmek istediği ve bir erkek arkadaşı olduğundan şüphelendiği için öldürdüğünü söyledi.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde Eylem Sevilen (18), tartıştığı babası Murat Sevilen (44) tarafından boğularak, öldürüldü. Baba evden kaçarken, Eylem'in cansız bedenini işten gelen annesi buldu.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, Karşıyaka Mahallesi 4016 Sokak'ta yaşayan Hafize Sevilen'in, kızı Eylem Sevilen'in (18) gün içinde eve gelmediği ihbarı üzerine araştırmaya başladı.

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'KANEPENİN İÇİNDE YATIYOR'

Ardından başka bir aile yakınının Sevilen'in evindeki kanepenin içinde hareketsiz yattığı bilgisini vermesi üzerine, ekipler Sevilen'i burada buldu.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde yaşamını yitirdiği belirlenen Eylem Sevilen'in cenazesi, incelemelerin ardından Gönen Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Konuyla ilgili şüpheli baba Murat Sevilen (44), gözaltına alındı.

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BABA İTİRAF ETTİ: DOĞUM GÜNÜNE GİTMEK İSTEMİŞ

Baba Sevilen'in emniyetteki ilk ifadesinde, kızını arkadaşının doğum gününe gitmek istediği ve bir erkek arkadaşı olduğundan şüphelendiği için elleriyle boğarak öldürdüğünü itiraf ettiği öğrenildi.

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İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı Sevilen, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

(AA-İHA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Balıkesir
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