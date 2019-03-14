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Babası ‘boş iş’ dedi, o pes etmedi! Bakın hiç para harcamadan ne yaptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.03.2019 10:13 | Son Güncelleme

Amasya'da 10. sınıf öğrencisi liseli gencin babası 'Boş işlerle uğraşma, daha mantıklı işlerle uğraş' demesine rağmen hayallerini gerçekleştirmek için pes etmeden el pompası ve su boruları kullanarak yaptığı tüfek görenleri şaşırttı. Yaptığı 50 metre menzilli tüfekle babasının takdirini de topladı.

12 Haziran Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi olan Bilal Gün’ün tasarladığı yaklaşık 1,5 metrelik tüfek, birleştirilen boruların içine el pompasıyla kısa sürede dolan basınçlı havanın boruya yerleştirilen merminin metrelerce uzağa hızla fırlatmasını sağlıyor.

Sistemin çalışması için gerekli olan enerjinin pompanın sadece 4-5 turda doldurulmasıyla sağlandığına değinen Bilal Gün, 'Kompresör ekleseydim daha hızlı bir şekilde dolabilirdi. Fakat ardınızda koca bir kompresör taşıyamazsınız. ‘İstediğim yere taşıyayım, istediğim yerde ateş edeyim’ diye el pompası kullanmayı tercih ettim' dedi.
Makine mühendisliği eğitimi almak isteyen Gün, ucunda çivi bulunan mermilerin atış yapılan tahtaları deldiği görülen silahını hiç para harcamadan yaptığını belirterek, 'Daha da geliştirilebilir. Dürbün de takılabilir. Adeta yerli ve milli imkanlarla keskin nişancı tüfeği yaptım' diye konuştu.
Okulunun en başarılı öğrencileri arasında gösterilen oğluna silah yapımına kafa yormaya başladığı ilk günlerde 'Boş işlerle uğraşma, daha mantıklı işlerle uğraş' diyen esnaf baba Bekir Gün de şimdi fikrini değiştirdiğini anlatarak, şunları söyledi:
'Tamamen amatörce uğraşarak güzel bir silah yaptı. Çocuklarımızın önünü açmalıyız. Engel olmamalıyız. ‘Boş işlerle uğraşma’ dememeliyiz' (İHA)
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Anahtar Kelimeler:
tüfek baba Amasya

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