Babası eski sevgilisiyle beraber olan kadın yine dikkat çekti: Yılda 1 buçuk milyon TL harcıyorum!

Amerika'nın Florida eyaletinde yaşayan Saffron Drewitt-Barlow, 50 yaşındaki babası Barrie Drewitt-Barlow ve 27 yaşındaki eski erkek arkadaşı Scott Hutchinson'ın ilişkilerini duyurmasından sonra bu kez güzellik harcamalarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Cilt bakımı için en sevdiği güzellik terapisti için birinci sınıf bir uçak bileti ayırtan Barlow, paranın kendisi için bir sorun olmadığını söylüyor. Öyle ki cilt bakım uzmanına Brighton'daki evinden Florida'daki aile malikanesine gelmesi için 10.000 dolar harcayabiliyor.

'SAÇLARIMI HİÇ KENDİM YIKAMADIM'

Bu aslında Saffron'un her ay yaptığı bir şey ve bu onun devasa güzellik harcamasının sadece başlangıcı. Saçlarının güzel görünmesini sağlamak için yılda 12.000 dolardan fazla para harcadığını söyleyen 21 yaşındaki genç kadın, saçlarını bugüne kadar kendisinin yıkamadığını söylüyor.

Bunların hepsi, Saffron’un hayatının bir parçası. Kendisinin eski babasının yeni sevgilisiyle aynı evde yaşayan kadın, alışılmadık aile dinamiği ile de dikkat çekiyor.

SAFFRON'UN YILLIK GÜZELLİK HARCAMASI

Saç bakımı işlemleri için uzatma ve bakım 6.000 dolar, yıkama ise 12.480 dolar