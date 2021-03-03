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Babası eski sevgilisiyle beraber olan kadın yine dikkat çekti: Yılda 1 buçuk milyon TL harcıyorum!

03.03.2021 10:12 | Son Güncelleme:
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Babası eski sevgilisiyle beraber olan kadın yine dikkat çekti: Yılda 1 buçuk milyon TL harcıyorum!

Geçtiğimiz günlerde babası ve eski erkek arkadaşının nişanlandığını duyurmasıyla dikkatleri üzerine çeken Saffron Drewitt-Barlow adındaki ABD'li kadın bu kez güzellik harcamalarına ödediği paralarla gündeme geldi. Barlow, güzellik harcamaları için yılda 1 buçuk milyon TL'ye yakın para harcadığını saçlarını bile kendisinin yıkamadığını söylüyor.

Amerika'nın Florida eyaletinde yaşayan Saffron Drewitt-Barlow, 50 yaşındaki babası Barrie Drewitt-Barlow ve 27 yaşındaki eski erkek arkadaşı Scott Hutchinson'ın ilişkilerini duyurmasından sonra bu kez güzellik harcamalarıyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

Cilt bakımı için en sevdiği güzellik terapisti için birinci sınıf bir uçak bileti ayırtan Barlow, paranın kendisi için bir sorun olmadığını söylüyor. Öyle ki cilt bakım uzmanına Brighton'daki evinden Florida'daki aile malikanesine gelmesi için 10.000 dolar harcayabiliyor.

'SAÇLARIMI HİÇ KENDİM YIKAMADIM'

Bu aslında Saffron'un her ay yaptığı bir şey ve bu onun devasa güzellik harcamasının sadece başlangıcı. Saçlarının güzel görünmesini sağlamak için yılda 12.000 dolardan fazla para harcadığını söyleyen 21 yaşındaki genç kadın, saçlarını bugüne kadar kendisinin yıkamadığını söylüyor.

Bunların hepsi, Saffron’un hayatının bir parçası. Kendisinin eski babasının yeni sevgilisiyle aynı evde yaşayan kadın, alışılmadık aile dinamiği ile de dikkat çekiyor.

SAFFRON'UN YILLIK GÜZELLİK HARCAMASI

Saç bakımı işlemleri için uzatma ve bakım 6.000 dolar, yıkama ise 12.480 dolar

Yüz bakımı ve ağda 120 bin dolar, ek yüz bakımı, 3 bin 600 dolar, makyaj seansları 7 bin 200 dolar. Kozmetik 40 bin dolar. Tırnak 1.200, kirpik ise 3 bin 900 dolar.

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'UCUZ ŞEYLERDEN NEFRET EDİYORUM'

21 yaşındaki genç kadın son olarak şöyle konuşuyor: 'Ben de saçıma epey para harcıyorum. Evime gelen ve uzantılarımı yapan kendi kuaförüm var.

Saç için bir defaya mahsus bin dolara mal oluyor çünkü ucuz şeylerden nefret ediyorum, bu yüzden gerçek insan saçına sahip oluyorum.

Her iki ayda bir yeni uzantılar için ödeme yapıyorum, ardından her dört haftada bir iyi görünmeleri için bakım yapmaya geliniyor. Ayrıca her hafta bir kuaförde saçlarımı yıkatırım ya da bana gelir. Bugüne kadar saçlarımı hiç kendim yıkamadım.'

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Saffron, babası ve eski sevgilisiyle aynı evde yaşıyor.

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