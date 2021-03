Babası eski sevgilisiyle beraber olan kadın yine dikkat çekti: Yılda 1 buçuk milyon TL harcıyorum!

Bu aslında Saffron'un her ay yaptığı bir şey ve bu onun devasa güzellik harcamasının sadece başlangıcı. Saçlarının güzel görünmesini sağlamak için yılda 12.000 dolardan fazla para harcadığını söyleyen 21 yaşındaki genç kadın, saçlarını bugüne kadar kendisinin yıkamadığını söylüyor.

Yüz bakımı ve ağda 120 bin dolar, ek yüz bakımı, 3 bin 600 dolar, makyaj seansları 7 bin 200 dolar. Kozmetik 40 bin dolar. Tırnak 1.200, kirpik ise 3 bin 900 dolar.

'UCUZ ŞEYLERDEN NEFRET EDİYORUM'

21 yaşındaki genç kadın son olarak şöyle konuşuyor: 'Ben de saçıma epey para harcıyorum. Evime gelen ve uzantılarımı yapan kendi kuaförüm var.

Saç için bir defaya mahsus bin dolara mal oluyor çünkü ucuz şeylerden nefret ediyorum, bu yüzden gerçek insan saçına sahip oluyorum.

Her iki ayda bir yeni uzantılar için ödeme yapıyorum, ardından her dört haftada bir iyi görünmeleri için bakım yapmaya geliniyor. Ayrıca her hafta bir kuaförde saçlarımı yıkatırım ya da bana gelir. Bugüne kadar saçlarımı hiç kendim yıkamadım.'

Saffron, babası ve eski sevgilisiyle aynı evde yaşıyor.