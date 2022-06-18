Babası felç olunca yıllarca atıl kalan araziyi çilekle buluşturdu

SİNAN BALCIKOCA - Bursa'nın Karacabey ilçesinde babası 8 yıl önce felç geçirdikten sonra arazileri yıllarca atıl kalan genç, ata topraklarına sahip çıkarak çilek yetiştiriyor.

İlçenin kırsal Yarış Mahallesi'nde yaşayan Fahri İlhan, 2014'te beyin kanaması geçirerek felç oldu. Konuşamayan ve yürümekte güçlük çeken İlhan'ın mahalledeki 12 dönüm arazisi, eken olmayınca atıl kaldı.

Fahri İlhan'ın bir süre başka işlerde çalışan 27 yaşındaki oğlu Onur İlhan, ata topraklarının daha fazla atıl kalmasını istemedi ve üretim yapmaya karar verdi.

Araştırmalarının ardından çilek üretimine başlayan İlhan, mahalledeki kadınları da tarlada çalıştırarak onlara ekmek kapısı açtı.

Onur İlhan, AA muhabirine, çilekleri pazarlarda tüketiciyle buluşturmanın yanı sıra kırsal turizme de yöneldiklerini söyledi.

Özellikle hafta sonlarında mahalleye gelenlere dalından çilek toplattıklarını ve kahvaltı hizmeti verdiklerini belirten İlhan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha önce babamla çiftçilik yapmıştım. Babam rahatsızlanınca ara verdim. Farklı işlerde uğraştım, en sonunda bu araziyi değerlendirmeye karar verdim. Biraz araştırmanın ardından çilek yetiştirmeye başladım, çok da güzel gidiyor. Ata toprağının boş kalmasını istemedim. Buralara insan giremiyordu, bakımsızlıktan. Biz bakım yaptık, düzenledik. Şu anda 12 dönüm alanım var. Bunu 20 dönüme çıkarmayı düşünüyorum."

- "Kendi işini yapmak gibisi yok"

İlhan, babasından bayrağı devralmanın gururunu yaşadığını dile getirerek, bazen siparişlere yetişemediklerini "yok" sattıklarını ifade etti.

Müşterilerinin kimi zaman eli boş döndüğünü kaydeden İlhan, "Bizi duyup Türkiye'nin birçok ilinden bahçemize ziyarete gelen de oldu. Güzel bir ivme yakaladık. Kendi işini yapmak gibisi yok." dedi.

Bu işten iyi para kazanmak için dönüm başına 3 ton ürün almak gerektiğini aktaran İlhan, kendilerinin de bunu yakaladığını anlattı.

İyi bir gelir elde ettiklerine değinen İlhan, "Şu anda hem para kazanıyorum hem de başka işçilere ekmek veriyorum. Ekim döneminden sonbahardaki bakımına kadar sürekli işçi çalıştırıyoruz." ifadesini kullandı.

Gençlere de tavsiyelerde bulunan İlhan, "Varsa toprakları gitsinler eksinler. Bir karış boş yer bırakmamak gerekiyor. Çok bereketli topraklarımız var. Bunları değerlendirmemiz lazım. Bunları kullanırken de doğru uygulama yapmalıyız, araştırmalı, ezbere iş yapmamalıyız. Gıda sektörünün sıkıntılı olduğu dönemde toprağa sahip çıkmak lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Anne Fatma İlhan da oğlunun, tarlalarına sahip çıkmasından memnun olduklarını belirtti.

Oğluyla gurur duyduğunu anlatan İlhan, "Eşimin de gölgesi yetiyor bize. Bütün herkesin evladı böyle olsun. Çok mutluyum, önü açık olsun. Tüm gençler böyle yatırım yapsınlar. Ülkemiz canlansın, köyümüz canlansın. Eşim de çok mutlu oluyor." diye konuştu.

