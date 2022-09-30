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Babası giderken çocuğunu İstanbul'a götürmedi! Yaptığı şey şoke etti...

30.09.2022 21:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay, Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana geldi. Babasının giderken İstanbul'a götürmediği 15 yaşındaki Z.A., site bahçesinde park halinde olan Semih K.'ye ait son model cipi çaldı. Z.A., Semih K.'nin şikayeti üzerine 127 güvenlik kamerası incelenerek polis ekiplerince yakalandı.

Babası giderken çocuğunu İstanbul'a götürmedi! Yaptığı şey şoke etti...

Olay, 16 Eylül 2022 tarihinde Süleymaniye Mahallesi Akgül Sokak'ta bulunan sitede meydana geldi. Babası kendisini İstanbul'a gezmeye götürmediği için sinirlenen 15 yaşındaki Z.A., site bahçesinde park halinde olan Semih K.'ye ait son model cipi, içinde unutulan anahtarla çalıştırıp çaldı. Aracının yerinde olmadığını gören sahibi, polis karakoluna giderek şikayetçi oldu. Aracı çalan şüpheli ise babasının peşinden İstanbul'a gitti. Babasını bulamayan genç, gezerken de maddi hasarlı kaza yaptı. Kazanın ardından aracı İstanbul'un Ataşehir ilçesinde yol kenarında terk edip İnegöl'e otobüsle döndü. Polis ekiplerinin 14 gün süren 127 güvenlik kamerası incelemesi sonucu şahıs tespit edildi. Yapılan operasyonla şüpheli genç, yakalanarak gözaltına alındı.

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SERBEST BIRAKILDI

Şüpheli Z.A.'nın ifadesinde, İstanbul'a gitmek için çaldığı araçla İstanbul’da kaza yaptığını, daha sonra korktuğu için aracı İstanbul'da kontak üzerinde terk ettiğini söylediği öğrenildi. Bulunan araç, sahibine teslim edildi. Şüpheli Z.A. ise bugün çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Bursa İstanbul
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