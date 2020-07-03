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Babası ile balık tutmaya gitti, boğularak hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 03.07.2020 17:24 | Son Güncelleme

İzmir Torbalı’da balık tutmak için göl kenarına gelen genç, dengesini kaybederek göle düştü. 27 yaşındaki Ömer Gür, boğularak hayatını kaybetti.

Babası ile balık tutmaya gitti, boğularak hayatını kaybetti

Balık tutmak için babası ile birlikte gittiği gölde boğulan genç hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, İzmir’in Torbalı ilçesi Subaşı Mahallesi’nde ikamet eden 27 yaşındaki Ömer Gür, babası Ali Gür ile birlikte dün akşam Selçuk ilçesi Zeytinköy sahilinin yakınlarında bulunan Gebekirse Gölü’nde balık tutmaya gitti. Bir süre balık tutmak için gölün kenarında bekleyen Ömer Gür, dengesini kaybederek göle düştü. Oğlunun sudan çıkamadığını gören baba Ali Gür, yardım etmek için göle atladı. Dakikalarca oğlunu kurtarmak için çabalayan baba, daha sonra oğlunu zor şartlarda gölden çıkarttı. Baba olayı sağlık ekipleri ve güvenlik güçlerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 27 yaşındaki gencin boğularak hayatını kaybettiğini belirtti. Torbalı İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

İHA

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