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Babası ile kız kardeşini bıçakladı, komşusunu öldürdü! Dehşete düşüren olay...

27.11.2022 21:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olay, Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşandı. 22 yaşındaki Y.D., henüz bilinmeyen nedenle babası ve kız kardeşiyle tartıştı. Tartışma büyüyünce baba, komşusu Osman Kılınç'tan yardım istedi. Kavgayı ayırmak için eve gelen Kılınç, Y.D. tarafından boyun ve göğsünden aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybetti. Y.D. durmadı, babası ve kız kardeşini de bıçakladı. Korkunç olayda baba kız yaralandı. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen Y.D.'nin İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki sorgusu sürüyor.

Babası ile kız kardeşini bıçakladı, komşusunu öldürdü! Dehşete düşüren olay...

Olay saat 15.00 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesi Eskikızılelma Mahallesi’nde meydana geldi. Y.D. henüz bilinmeyen nedenle babası H.D. ve kız kardeşi Y.D. ile tartışmaya başladı. Tartışma büyünce H.D. muhtar azası olan komşusu Osman Kılınç’ı telefonla arayarak yardım istedi. Kavgayı ayırmak için eve gelen Osman Kılınç, engellemek istediği Y.D. tarafından boynundan ve göğsünden bıçaklandı. Kılınç, aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisine yere yığılırken, Y.D., ardından babası ve kız kardeşini bıçakla yaraladı.

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SORGUSU SÜRÜYOR

Gürültü ve yardım çığlıklarını duyan mahalleli jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. O sırada bir hırsızlık olayı için mahallede bulunan jandarma ekipleri ihbar üzerine gittikleri evde Y.D.'yi gözaltına aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde evli ve 2 çocuk babası Osman Kılınç’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kılınç'ın cansız bedeni Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırılırken, ağır yaralı baba ile kızı, Bursa’daki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

H.D. ile kızı Y.D.'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, madde bağımlısı olduğu iddia edilen Y.D.'nin İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki sorgusu sürüyor. (DHA)

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