Babası ile kız kardeşini bıçakladı, komşusunu öldürdü! Dehşete düşüren olay...

Olay saat 15.00 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesi Eskikızılelma Mahallesi’nde meydana geldi. Y.D. henüz bilinmeyen nedenle babası H.D. ve kız kardeşi Y.D. ile tartışmaya başladı. Tartışma büyünce H.D. muhtar azası olan komşusu Osman Kılınç’ı telefonla arayarak yardım istedi. Kavgayı ayırmak için eve gelen Osman Kılınç, engellemek istediği Y.D. tarafından boynundan ve göğsünden bıçaklandı. Kılınç, aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisine yere yığılırken, Y.D., ardından babası ve kız kardeşini bıçakla yaraladı.

SORGUSU SÜRÜYOR

Gürültü ve yardım çığlıklarını duyan mahalleli jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. O sırada bir hırsızlık olayı için mahallede bulunan jandarma ekipleri ihbar üzerine gittikleri evde Y.D.'yi gözaltına aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde evli ve 2 çocuk babası Osman Kılınç’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kılınç'ın cansız bedeni Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırılırken, ağır yaralı baba ile kızı, Bursa’daki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

H.D. ile kızı Y.D.'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, madde bağımlısı olduğu iddia edilen Y.D.'nin İlçe Jandarma Komutanlığı’ndaki sorgusu sürüyor. (DHA)

