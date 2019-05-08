Babası intihar eden 11 yaşındaki çocuk fenalık geçirdi

Edinilen bilgiye göre olay, saat 11.00 sıralarında Kepez ilçesi Varsak Karşıyaka Mahallesi’ndeki bir sitenin 9’uncu bloğunun 4’üncü katında meydana geldi.

'Dayanamıyorum, intihar edeceğim'

Kamyon şoförlüğü yapan evli ve 5 çocuk babası Mustafa Atçı (46), çevreye olan bir miktar borcu nedeniyle bunalıma girdi. Atçı, sabah saatlerinde ağabeyini telefonla arayarak, 'Çok borcum var, bu şekilde geçinemiyorum, intihar edeceğim' dedi.

Mustafa Atçı, 11 yaşındaki oğlu yan odada uyuduğu esnada pompalı tüfekle göğsüne ateş etti. Ağabey ise kardeşinin bu sözleri üzerine durumu eşine bildirdi. Bir yemek fabrikasında çalışan Necla Atçı, evi kontrol etmesi için telefonla komşularını aradı. Zil sesine kapıyı açan çiftin çocukları Ö.A, komşularıyla evi kontrol ettiğinde babasını kanlar içinde yerde gördü.

112 Acil Çağrı Merkezi’ne haber verilmesiyle olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri Mustafa Atçı’nın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Atçı’nın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.