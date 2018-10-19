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Babası liseli kıza tecavüz etti! İğrenç gerçek okulda ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.10.2018 11:43 | Son Güncelleme

Kocaeli'de 15 yaşındaki M.T. öz babasının istismarına uğradı. Liseli kız olayı okul arkadaşlarına anlatınca iğrenç gerçek ortaya çıktı. Zanlı tutuklandı

Babası liseli kıza tecavüz etti! İğrenç gerçek okulda ortaya çıktı

Olay, 17 Ekim Çarşamba günü, Gebze ilçesinde meydana geldi. Lise öğrencileri, okul yöneticilerine gidip, sınıf arkadaşları M.T.'ye babası tarafından cinsel istismarda bulunulduğunu söyledi.

OKUL MÜDÜRÜNE SÖYLEDİLER

Bunun üzerine okul yöneticileri de durumu polise bildirdi. M.T., pedagog eşliğinde alınan ifadesinde, babası A.T.'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Polis ekipleri, kız çocuğunun ifadesi doğrultusunda, A.T.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
istismar Kocaeli

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
ne günlere kaldık Allah'ım insanlara islah et
her işi Allah'a havale ediyoruz ama bir sonuç yok.
böyle insanlari toplumun önünde cezalandiracaksinki bir dahakine insanlar ne olduğunu bilsinler
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