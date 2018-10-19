Babası liseli kıza tecavüz etti! İğrenç gerçek okulda ortaya çıktı

Olay, 17 Ekim Çarşamba günü, Gebze ilçesinde meydana geldi. Lise öğrencileri, okul yöneticilerine gidip, sınıf arkadaşları M.T.'ye babası tarafından cinsel istismarda bulunulduğunu söyledi.
OKUL MÜDÜRÜNE SÖYLEDİLER
Bunun üzerine okul yöneticileri de durumu polise bildirdi. M.T., pedagog eşliğinde alınan ifadesinde, babası A.T.'nin kendisine cinsel istismarda bulunduğunu anlattı. Polis ekipleri, kız çocuğunun ifadesi doğrultusunda, A.T.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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