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Babası muhtar, kendisi belediye başkanı seçildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 16:15 | Son Güncelleme

KARAMAN'da Belediye Başkanlığı'nı kazanan MHP'li Savaş Kalaycı'nın babası Ahmet Kalaycı da yapılan yerel seçimlerde muhtar seçildi.  MHP'den Karaman Belediye Başkanı adayı olan Savaş Kalaycı, yüzde 39,57 oyla, seçimleri kazandı.

Babası muhtar, kendisi belediye başkanı seçildi

Muammer ŞEN/KARAMAN,(DHA) - KARAMAN'da Belediye Başkanlığı'nı kazanan MHP'li Savaş Kalaycı'nın babası Ahmet Kalaycı da yapılan yerel seçimlerde muhtar seçildi.
MHP'den Karaman Belediye Başkanı adayı olan Savaş Kalaycı, yüzde 39,57 oyla, seçimleri kazandı. Kalaycı'nın 4 dönemdir Yeni Mahalle muhtarlığını yapan babası emekli öğretmen Ahmet Kalaycı da yeniden muhtarlığa seçildi. Baba ve oğul girdikleri seçimden iki galibiyetle çıkmayı başardı.
SAVAŞ KALAYCI KİMDİR?
Endüstri mühendisi, sosyolog, çalışma ekonomisti, iktisatçı, kamu yöneticisi, şehir markası ve imajı konusunda uzman olan Savaş Kalaycı, Karaman Belediyesi Polikliniği'nde görev yapıyordu. 5 üniversite mezunu olan Kalaycı, yüksek lisansını ise 'Şehir Markası ve İmajı, Yoksulluk Kültürü ve Dayanışma' konuları üzerine yaptı.

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Babası muhtar, kendisi belediye başkanı seçildi

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