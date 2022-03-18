HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Babası Nazi askeriydi! Ünlü Hollywood yıldızından Rusya'ya mesaj

Babası Nazi askeriydi! Ünlü Hollywood yıldızından Rusya'ya mesaj

18.03.2022 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'li ünlü Hollywood yıldızı ve politikacı Arnold Schwarzenegger, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili dikkat çeken bir video klip paylaştı. Klipte Rusları, Ukrayna'nın işgali konusunda kendilerine sürekli yalan haber verildiği konusunda uyaran Schwarzenegger, Putin'e hitaben "Bu savaşı sen başlattın, sen durdurabilirsin" dedi.

Babası Nazi askeriydi! Ünlü Hollywood yıldızından Rusya'ya mesaj

ABD'de ünlü Hollywood yıldızı ve Cumhuriyetçi politikacı Arnold Schwarzenegger'in Rus halkına hitaben çektiği video, Rusya'da Twitter kullanıcılarından ciddi etkileşim aldı ve onlarca milyon kez izlendi.

Arnold Schwarzenegger klibinde Ruslara, Ukrayna'nın işgali konusunda kendilerine sürekli yalan haber verildiği uyarısında bulunuyor.

"SAVAŞI SEN DURDURABİLİRSİN"

Doğrudan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e de hitabeden ünlü aktör "Bu savaşı sen başlattın, sen durdurabilirsin" diyor.

e1

Arnold Schwarzenegger'in dokuz dakikalık klibinde Ukrayna'daki yıkımdan da görüntüler yer alıyor.

Schwarzenegger, insanlara dezenformasyon ve propagandanın gerisindekileri görme çağrısı yapıyor, "Bugün size sesleniyorum çünkü dünyada sizden saklanan ama bilmeniz gereken korkunç şeyler oluyor" diye konuşuyor.

"Bu savaşı Ukrayna başlatmadı. Milliyetçiler veya Naziler de başlatmadı" diyen Schwarzenegger, Ukrayna lideri Volodimir Zelenkiy'in Yahudi olduğunu da hatırlatarak "Bu savaş Rus halkının savaşı değil" ifadelerini kullanıyor.

"BABAM ST PETERBURG'A SALDIRAN BİR NAZİ ASKERİYDİ"

Avusturya doğumlu eski vücut geliştirme şampiyonu ve Moskova'daki Kızıl Meydan'da çekilen ilk Amerikan filmi Red Heat'in (Kızıl Ateş) oyuncusu Schwarzenegger, klibinde Rus halkına duyduğu sevgiden bahsediyor ve gençliğinde Rus vücut geliştirme şampiyonlarından Yuri Vlasov'dan ilham aldığını da anlatıyor.

e2

"BABAM 'YIKILMIŞ BİR ADAM' OLARAK DÖNDÜ"

Babasının, İkinci Dünya Savaşı sırasında o sırada adı Leningrad olan St. Petersburg'a saldıran Nazi Almanyası askerlerinden biri olduğunu da anlatan Schwarzenegger, babasının bu savaştan hem aldığı yara hem de hissettiği suçlulukla "yıkılmış bir adam" olarak döndüğünü söylüyor.

"Rus halkının gücü ve yüreği bana hep ilham verdi" diyen Schwarzenegger, "İşte bu yüzden size Ukrayna hakkındaki gerçekleri söylememe izin vereceğinizi umut ediyorum" diyor ve ekliyor:

"Bu yasadışı bir savaş. Hayatlarınız, vücutlarınız, geleceğiniz, bütün dünyanın kınadığı bu anlamsız savaşa kurban ediliyor."

e3

RUSYA'DA BEĞENİ TOPLADI

Klip, Ukrayna'nın işgaline karşı çıkan Rusların beğenisini topladı.

Telegram uygulaması üzerinden yazan muhalif siyasetçi Lev Shlosberg videonun "Rusya halkına saygılı bir tonla" çekildiğini söyledi.

Shlosberg, "Arnold Schwarenegger'in herkesle ikna edici bir şekilde, saygılı ve eşit bir zeminden konuşma konusunda özel bir yeteneği var. Zeka, güç ve adalet. Bir dinleyin. Üzerinde düşünün. Anlayın" yazdı.

"RUS HALKINA VAHŞİ ORKLAR MUAMELESİ YAPMAMIŞ"

Yine Telegram üzerinden yazan liberal gazeteci Anton Orekh, ünlü aktörün mesajının Rusofobi (Rus düşmanlığı) içermediğini söyledi.

Anton Orekh, "Biz dünyanın aforoz ettikleriyiz. Arnold, Ruslara vahşi orklar muamelesi yapmadan, yolunu şaşırmış iyi insanlar olarak hitabeden bir kaç kişiden biri" dedi.

E4

Buna karşılık Twitter'da Kremlin yanlısı bir parodi hesap olan "Barack Obmana" videoyu "paralı ABD bilmişlerinin fikirleri" gibi bir ifadeyle alaya aldı ve Rusların bu tür fikirleri kaale almadıklarını yazdı.

"KREMLİN YALAN SÖYLÜYOR"

Rusya başından beri Ukrayna'nın işgalini, Rusça konuşan Ukrayna vatandaşlarını korumayı amaçlayan bir "özel operasyon" olarak nitelendiriyor.

Fakat Schwarzenegger videosunda Kremlin'in, işgale Ukrayna'yı Nazilerden arındırmak amacıyla giriştiği konusunda Ruslara yalan söylediğini söylüyor. Bu savaşı Ukrayna'nın değil, Kremlin'de iktidarda olanların başlattığını vurguluyor.

Cuma günü Türkiye saati ile 17.30 sularında video yaklaşık 26 milyon kez izlenmiş, 1 milyon kez beğenilmiş ve 337 bin retweet almıştı.

Schwarzenegger, Twitter'da Rusya hükümetinin resmi Rusça-İngilizce Twitter hesapları tarafından takip edilen az sayıdaki hesaptan biri. (BBC Türkçe)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Zelenskiy'den dikkat çeken sözler: 90'lı yıllara geri dönecekZelenskiy'den dikkat çeken sözler: 90'lı yıllara geri dönecek
Bugün hangi illerde okullar tatil?Bugün hangi illerde okullar tatil?
Putin için tehlike çanları çalıyor! İngiltere'den çarpıcı açıklamaPutin için tehlike çanları çalıyor! İngiltere'den çarpıcı açıklama
Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna Vladimir Putin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ömer Yusuf'un son mesajı ortaya çıktı: Öleceğim için mutluyum

Ömer Yusuf'un son mesajı ortaya çıktı: Öleceğim için mutluyum

Akaryakıta zam beklentisi

Akaryakıta zam beklentisi

Asgari ücrete 850 TL zam mı geliyor?

Asgari ücrete 850 TL zam mı geliyor?

Eniştesine güvenip ev aldı, hayatının şokunu yaşadı!

Eniştesine güvenip ev aldı, hayatının şokunu yaşadı!

İstanbullular dikkat! Vali Yerlikaya'dan yeni kar yağışı uyarısı

İstanbullular dikkat! Vali Yerlikaya'dan yeni kar yağışı uyarısı

Ne Kiev, ne de Harkov... Rusya bugün orayı vurdu

Ne Kiev, ne de Harkov... Rusya bugün orayı vurdu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.