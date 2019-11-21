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Babası obeziteden ölen genç, 4 ayda 51 kilo verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.11.2019 12:10 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de üniversite öğrencisi Yasin Aksel'in (23) 110 kilo ağırlığındaki babası Hüseyin Aksel (50), 7 yıl önce aşırı kiloya bağlı gelişen kalp, şeker, kolesterol rahatsızlıkları sonucu yaşamını yitirdi.

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de üniversite öğrencisi Yasin Aksel'in (23) 110 kilo ağırlığındaki babası Hüseyin Aksel (50), 7 yıl önce aşırı kiloya bağlı gelişen kalp, şeker, kolesterol rahatsızlıkları sonucu yaşamını yitirdi. Babası öldüğünde 137 kilo olan Yasin Aksel, kilo almaya devam edip, 151 kiloya ulaşınca 4 ay önce mide küçültme ameliyatı ardından 51 kilo verdi. Aksel, "Sonumun babam gibi olmasını istemediğim için ameliyat olmaya karar verdim. Ömrümün uzadığını düşünüyorum" dedi.

Aksaray Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Öğretmenliği Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Kayserili Yasin Aksel'in babası Hüseyin Aksel, 2012 yılında aşırı kiloya bağlı gelişen kalp, şeker ve kolesterol rahatsızlıkları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Aynı zamanda müzisyen olan Yasin Aksel, babası öldüğünde 137 kiloyken, aradan geçen sürede kilo almaya devam etti ve 151 kiloya ulaştı. Kilosu nedeniyle günlük yaşamında yürümekte ve nefes almakta zorluk yaşamaya başlayan Yasin Aksel, sonunun babası gibi olmasından endişe ederek, tedavi olmaya karar verdi. Yasin Aksel, 4 ay önce Kayseri Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü'ne başvurdu. Doç. Dr. Ömer Topuz ile görüşerek zayıflamak istediğini söyleyen Aksel, mide küçültme ameliyatı ardından 51 kilo vererek, 100 kiloya kadar düştü.

'SONUMUN BABAM GİBİ OLMASINI İSTEMEDİM'

Yasin Aksel, babası öldüğünde 137 kilo olduğunu; ancak son 2-3 yılda hızla kilo aldığını ve 151 kiloya çıktığını belirterek, şöyle konuştu:

"Nefes alamaz hale gelmiştim. 100 metre yürüdüğümde çok yoruluyordum. Sağlıklı yollarla buna 'dur' demek istedim. Çok farklı diyetler yaptım; ama hiç birinden olumlu sonuç alamadım. Annemin de desteği ile bu ameliyatı olmaya karar verdim. Kayseri Şehir Hastanesi'nde bu ameliyatın daha profesyonel yapıldığını duyunca da gerekli tetkikler yapıldı, vücut kitle endeksim incelendi. Daha sonra ameliyat oldum. Ameliyata girerken 151 kiloydum, şimdi 100 kiloyum. 51 kiloyu 4 ayda verdim. Artık koşabiliyor, dans edebiliyor ve rahat nefes alabiliyorum. Daha pozitif bir insan oldum. Görsellik benim için en son planda olan bir şeydi. Ömrümün uzadığını düşünüyorum. Önceleri '5 XL' giyiyordum. Şimdi 'L' ve 'XL' giyiyorum. Hedef boyumla orantılı olduğu için 75 kiloya düşmek."

Babasını 2012 yılında kaybettiğini belirten Aksel, "Babam da obezite sorunu çekiyordu. Obezite şeker, kolesterol hastası oldu, sonrasında 3-4 yıl diyalize bağlandı. Sonumun onun gibi olmasını istemedim" diye konuştu.

'25 KİLO DAHA VERECEK'

Doç. Dr. Ömer Topuz ise Yasin Aksel'in geldiğinde babasından dolayı durumunun farkında olduğunu anlatarak, "Bana 'Ben babamın yaşadığı zorlukları yaşamak istemiyorum. Tedavimi olup obeziteden kurtulmak istiyorum' diyerek geldi. Kriterlere uyduğu için ve gerekli tetkikler olumlu çıktığı için ameliyatını yaptık. 4 ay içinde de 51 kilo verdi. Verdiğimiz diyetleri de takip ederek 25 kilo daha verecek" dedi.

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