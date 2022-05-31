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Babası öldürülünce 5 milyon lira miras kalmıştı! Mahkemeden flaş karar: O da yargılanacak

31.05.2022 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıl İzmir Menderes'te öldürülen Metin Zeybek'in katilinin yargılanması devam ederken, yeni bir gelişme yaşandı. Mahkeme, Zeybek'in, 5 milyon lira miras bıraktığı kızı Sevilay Bora'nın azmettirici olarak yargılanmasına karar verdi. Konuya ilişkin konuşan avukat, Sevilay Bora'nın, mirasa kavuşabilmek için babasının ölümünü çabuklaştırmak isteyebileceğine dikkat çekti. Öte yandan Bora, cinayetin ardından da yakalanmış ancak daha sonra serbest bırakılmıştı.

Babası öldürülünce 5 milyon lira miras kalmıştı! Mahkemeden flaş karar: O da yargılanacak

İzmir'in Menderes ilçesinde yaşayan 68 yaşındaki Metin Zeybek, geçtiğimiz yıl 28 yaşındaki Umut Kam tarafından bağ evinde pompalı tüfekle öldürülmüştü. Olay sonrası katil yakalanırken, Zeybek'in kızı dahil 5 kişi de gözaltına alınmış ancak daha sonra serbest bırakılmıştı. Cinayete ilişkin görülen dava devam ederken, mahkemeden flaş bir karar geldi. Zeybek ailesinin avukatının itirazı üzerine, merhumun ikinci eşinden olan kızı Sevilay Bora'nın, davada azmettirici olarak yargılanmasına karar verildi...

CANSIZ BEDENİ BAĞ EVİNDE BULUNDU

Olay geçen yıl 27 Ocak'ta Menderes'teki Dereköy Mahallesi'ndeki bağ evinin bahçesinde meydana geldi. Menderes İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ihbar üzerine gittikleri bağ evinde Metin Zeybek'in cansız bedeni ile karşılaştı.

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KATİLLE BİRLİKTEDE KIZI DA YAKALANDI

İzmir İl Jandarma Komutanlığı'nca kurulan özel ekip, olaydan 3 gün sonra Zeybek'i pompalı tüfekle vuran ve tarım malzemeleri satışıyla uğraşan Umut Kam'ı yakaladı. Kam ile birlikte cinayeti azmettirdiği ve zanlı ile gönül ilişkisi olduğu öne sürülen Zeybek'in ikinci eşinden olan 35 yaşındaki kızı Sevilay Bora, eşi H.B. ile K.B, M.R.K. ve H.H.E. gözaltına alındı.

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KIZI DAHİL 5 KİŞİ SERBEST KALDI

Kam tutuklanırken, Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, 5 şüpheli kovuşturmaya yer olmadığına karar verilerek serbest bırakıldı. Öte yandan Zeybek'in ölmeden önce hazırladığı vasiyetnamede yaklaşık 5 milyon lira değerindeki tüm mal varlığını kızı Sevilay Bora'ya bıraktığı ortaya çıktı. İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanık Umut Kam'a 'Nitelikli Kasten Öldürme' ve 'Nitelikli Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçlarından dava açıldı.

İLK EŞTEN OLAN ÇOCUKLAR HAREKETE GEÇTİ

Zeybek'in ilk eşinden olan çocukları N.A.Z. ile M.Z. de avukatları Ahmet Üner aracılığıyla babalarının ölümündeki sır perdesini aralamak için harekete geçti. Menderes Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmadaki gizlilik kararının kalkmasının ardından dosyaları inceleyen Üner, incelenen kamera kayıtlarında Umut Kam'ın olay öncesinde Metin Zeybek'in kızı Sevilay Bora'nın evine gittiğini, Kam ile sosyal medyada görüştüklerini, olay saatinden önce Kam tarafından Bora'ya mesajlar atıldığını tespit etti.

KATİLİN YAKINI OLAN KİŞİYE DEVREDİLMİŞ

Avukat Üner, 8 ay süren soruşturma sonunda tetikçi Umut Kam ve cinayeti azmettiren şüpheliler hakkında eksik araştırma ve hatalı değerlendirme yapıldığını belirterek İzmir Sulh Ceza Hakimliği'ne itirazda bulundu. Üner itirazında, Metin Zeybek'in öldürülmesinden sonra vasiyet alacaklısı olan Sevilay Bora'nın haklarına ve maddi kazanca bir an önce kavuşma saiki ile hareket etmiş olma ihtimalinin yüksek olabileceğine, Bora'nın annesi tarafından Menderes'teki bir taşınmazın cinayeti işleyen Umut Kam'ın yakını olan kişiye devredildiğine dikkat çekti.

AZMETTİRİCİ OLARAK YARGILANMAYA BAŞLADI

İzmir 2. Sulh Ceza Hakimliği de iddialarla ilgili Sevilay Bora hakkındaki ek kovuşturmaya yer olmadığına dair kararı kaldırdı. Yeni Asır'da yer alan habere göre, dedektif gibi iz süren avukat Ahmet Üner, bu kararla birlikte Sevilay Bora'nın tetiği çeken sanık Umut Kam ile birlikte 'Azmettiren' sanık olarak yargılanmaya başladığını belirterek, "Sevilay Bora bu davada mağdur yani babası öldürülen kızdı. Ancak itirazımız üzerine İzmir 2. Sulh Ceza Mahkemesi olaydaki şüpheleri görerek Bora'nın da sanık olarak yargılanmasının önünü açtı. Davanın takipçisi olmaya devam edeceğiz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet İzmir
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