Babası ölenler için Babalar Günü mesajları! Duygusal fotoğraflı Babalar Günü mesajları

20 Haziran Pazar günü kutlanan Babalar Günü’nde babalarımıza birbirinden güzel hediyeler vereceğiz. Ancak bu günlerin hüzünlü bir yanı var. Babasını kaybeden pek çok kişi için birbirinden dokunaklı ve duygusal Babalar Günü mesajları ile hüzünleniyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da babası ölenler için Babalar Günü mesajları hüzünlendiriyor. BABASI ÖLENLER İÇİN BABALAR GÜNÜ MESAJLARI “Ölümün yaşı olmaz” derler. Pek çok kişi babasını kaç yaşında kaybederse kaybetsin hayat boyu eksikliğini yaşanıyor. Özellikle Babalar Günü’nde babasını kaybedenler kendisini daha bir buruk hissediyor. Babasına güzel mesajlar göndermek isteyen kıymetli okuyucularımız için birbirinden duygusal Babalar Günü mesajlarını aşağıdaki listeden okuyabilirsiniz. Yanında hissettiğim güven hiç değişmedi baba. En güvende olduğum yer kabrinin başıdır artık. Allah’ım biz evlatları olarak babamızdan razıydık. Sen de ondan razı ol. Yokluğunda kor alevlere döndü yüreğim, son bir kez yüzünü görseydim, karlı dağım aslan babam. Bir baba öldü mü bir insan ölmez, bir hayatın neşesi ölür, mutluluğu yıkılır ve birliği bozulur.

Mekanın cennet olsun babacım. Seni çok özledim.

Seni bir daha görememek acı verse de bana, elimi uzatıp tutamasan da her daim kalbimdesin canım babam. Hakkını helal et bana baba. Sağlığında senin istediğin gibi birisi olamadım ama sana söz veriyorum ne olursa olsun senin istediğin gibi birisi olacak ve her zaman öyle yaşayacağım. Sen bazen rüyalarıma gelip beni öpüyorsun, seni çok seviyorum diyorsun. Bende seni çok seviyorum babam. Seni bir daha görememek acı verse de bana, elimi uzatıp tutamasan da her daim kalbimdesin canım babam. Yanımızdan ayrılalı yıllar oldu ama evimizdeki varlığın hiç eksilmedi çünkü hep kalbimdesin canım babam.

Koca yürekli güzel babam. Yokluğunda bir babalar günü daha geçiriyorum. Seni çok ama çok özledim. Babalar soğuk görünür ama sıcaklığı öldükten sonra bile hissedilir Bugün babalar günü. Bu babalar gününü belki ilk belki de aynı hüzünle tekrar babasız geçinenlerimiz de var. Ateş düştüğü yeri yaktığı için bu hüznün tarifi olmadığı gibi empati kurmak da zor hatta imkansız denebilir. Babalarımızın kıymetini her şeyde olduğu gibi kaybedince anlıyoruz. Rabbim vefat eden babalarımıza cenneti nasip etsin inşallah.



Sen hiç baba diye avazın çıktığı kadar sessizce bağırdın mı hiç? Bana bıraktığın en güzel miras, ne evler ne de arabaydı babam. Bana bırakacağın en güzel miras, güzel öğütlerin ve hayat felsefen… Seni çok özlüyorum babam. Kollarından daha huzurlu, daha güvenli, yüreğinden daha sıcak ülke yokmuş babacım. Bunu sen ölünce anladım seni çok özledim babacım... Ölmüş olsan da beni duy baba bu sene de babalar gününü kutlarım. Hasret akşamları gibi daldın gönlüme, yokluğun acısı saplandı yüreğime seni özledim be babam Babam sen bizden ayrılalı benim yüzüm gülmedi hiç, sensizlik zamanla geçer dediler ama benim ki geçmedi. Ben her gece rüyalarımda seni görüyorum. Baba baba gel diye sana sesleniyorum. Canım babam seni çok seviyorum. Bana hakkını helal et baba. Ellerinden yüzünden doya doya öpmeyi çok ama çok isterdim. Bana eksiklerimi sorma hayat, “BABAM DERİM” Tamamlayamazsın…

Bugün başardığım ve elde edebildiğim her şeyde senin payın var. Seni hiç unutmadın canım babam Yanında hissettiğim güven hiç değişmedi baba. En güvende olduğum yer kabrinin başıdır artık.

Babanın ne iyisi olur, ne de kötüsü , en kötüsü babasız yaşamaktır. Senin aramızdan ayrılışının onuncu yılına giriyoruz ama ben seni hala çok arıyorum babam. Babam bak ben sensiz kaldım, ben babasız kaldım. Geceler uyumak için değil seni özlemek için var gibi baba. Babalar günün kutlu olsun. Ben babasının güzel kızıyım ona çeken sınırını ondan alan gözlerini bir farkla çeken neredeyse ona benzeyen kızı ben babamın bir kere olsun canım kızım lafını duymak için neler vermezdim..! Allah mekanını cennet eylesin babam Baba, ben bu saklambaç oyununu hiç sevmiyorum.. Sağım-solum sobe. Nereye saklanıyorsun böyle, seni hiç bir yerde bulamıyorum baba.. Derdimi, neşemi, hüznümü paylaşabildiğim tek insandın. Ben şimdi kime gideyim.

Seni bir daha görememek acı verse de bana, elimi uzatıp tutamasan da her daim kalbimdesin canım babam. Hiç durmadan seni ve seninle yaşadıklarımı anlatıp duruyorum. Kelimelerim bile senin özleminle yanıp tutuşuyor. Artık hayatta yoksun ama Seni çok seviyorum canım babam. Bugün hayatımdaki her şeyde senin imzan var canım babam. Allah mekânını cennet eylesin

Bir baba öldü mü bir insan ölmez, bir hayatın neşesi ölür, mutluluğu yıkılır ve birliği bozulur. Yanında hissettiğim güven hiç değişmedi baba. En güvende olduğum yer kabrinin başıdır artık. Koca yürekli güzel babam. Yokluğunda bir babalar günü daha geçiriyorum. Seni çok ama çok özledim. Yokluğunda kor alevlere döndü yüreğim, son bir kez yüzünü görseydim, karlı dağım aslan babam. Bir baba ne zaman ölür. Bir babanın hayırlı evlatları varsa, evlatları ölene kadar o baba ölmez.

Sen bazen rüyalarıma gelip beni öpüyorsun, seni çok seviyorum diyorsun. Bende seni çok seviyorum babam. Allah’ım biz evlatları olarak babamızdan razıydık. Sen de ondan razı ol. Babalar gününüz kutlu olsun. Yanımızdan ayrılalı yıllar oldu ama evimizdeki varlığın hiç eksilmedi çünkü hep kalbimdesin canım babam.

Seni bir daha görememek acı verse de bana, elimi uzatıp tutamasan da her daim kalbimdesin canım babam. Beraber yudumlasaydık çayımızı, beraber yaşasaydık yaşamadıklarımızı. Sadece rüyalarımda değil yanımda görebilseydim seni babacığım.

Babanın yokluğu eksi kırk derecedeki soğuk hava kadar soğukmuş. İnsanın babası ölünce hiçbir şey içini ısıtmaya yetmiyor.

Ben hep senin yanında mutluydum baba, bak yine senin kabrinin başında buluyorum huzuru, seninle konuştukça içim rahatlıyor. Ben her şeyimi sana sorardım. Benim babam bilir derdim. Çünkü benim en büyük dayanağımdın sen babam. Nur içinde yat mekanın cennet olsun. Bak baba bugün babalar günü yani senin günün ben yine senin yanındayım, hemen başucundayım. Babalar günün kutlu olsun canım babam. Koca yürekli güzel babam. Yokluğunda bir babalar günü daha geçiriyorum. Seni çok ama çok özledim. Seni çok özledim babam diye haykırmak istedim ama yapamadım, özlemimi gözyaşlarımla gizledim canım babam. Bak baba bende senin gibi baba oldum. Bende evlatlarımı senin gibi yetiştireceğim. Onlara dedeniz böyle yapıyordu diyeceğim. Yüzün hep gözümün önünde canım babam. Senin yerin hep kalbimde olacak. Babalar günün kutlu olsun bir kez daha.

Allah’ım sen babama kabir azabı çektirme, şu mübarek gün ve geceler hürmetine ona cennet bahçesinden bir yer nasip eyle. Amin.

Mezarında nur içinde yat, mekanın cennet olsun, komşun Peygamber efendimiz olsun. Dualarımız her zaman seninle canım babam Ruhun şad olsun. Bir babalar gününü daha sensiz geçiriyorum. Canım babam seni çok özledim bir kere daha babalar gününü kutlarım. Benim babam dünyalara sığmayacak kadar büyük yürekli, iyi kalpli, merhametli bir adamdı. Benim babam her zaman kalbimde yaşayacak. Geceler uyumak için değil seni özlemek için var gibi baba. Babalar günün kutlu olsun. Ben babasının güzel kızıyım ona çeken sınırını ondan alan gözlerini bir farkla çeken neredeyse ona benzeyen kızı ben babamın bir kere olsun canım kızım lafını duymak için neler vermezdim. Baba, ben bu saklambaç oyununu hiç sevmiyorum.. Sağım-solum sobe. Nereye saklanıyorsun böyle, seni hiç bir yerde bulamıyorum baba.. Derdimi, neşemi, hüznümü paylaşabildiğim tek insandın. Ben şimdi kime gideyim. Bugün hayatımdaki her şeyde senin imzan var canım babam. Allah mekânını cennet eylesin Seni bir daha görememek acı verse de bana, elimi uzatıp tutamasan da her daim kalbimdesin canım babam.