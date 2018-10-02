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Babası para vermeyince dahşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.10.2018 15:13 | Son Güncelleme

DÜZCE'de, ekonomik sıkıntı yaşadığını belirterek babasından para isteyen Onur D.

Babası para vermeyince dahşet saçtı: 1 ölü, 2 yaralı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE'de, ekonomik sıkıntı yaşadığını belirterek babasından para isteyen Onur D. (23), olumsuz yanıt alınca dehşet saçtı. Tabancasını ateşleyen Onur D., babasını elinden, ağabeyini kalçasından vururken, eve gelen Harun Koca ise kurşunun başına isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdi.
Olay dün akşam saatlerinde, Düzce Çamköy Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Düzce'de kendisini iş insanı diye tanıtan Hossein Mirzaei, havaalanı yapılacağını belirterek Suat D.'den arazilerini satın aldı. Hossein Mirzaei daha sonra arazileri eşi Çiğden Mirzaei'nin üzerine geçirirken, Suat D.'ye ise bir ödeme yapmadı. Hakkında soruşturma yürütülen Hossein Mirzaei ve eşi Çiğdem Mirzaei 'uyuşturucu ticareti yapmak' ve 'dolandırıcılık' suçlarından 29 Aralık 2017'de tutuklandı.
Babasının dolandırıldığı dönemde vatani görevini yapan Onur D., askerden döndükten sonra ekonomik sıkıntı yaşamaya başladı. Evine icra gelen ve ipotek konulan Onur D., babası Suat D.'den arazilerden kendisine düşen payın parasını ödemesini istedi. Bu nedenle önceki gün yaşanan tartışmada Onur D., babası Suat D. ve ağabeyi Tamer D.'yi tehdit etti.
Tartışmanın ardından Onur D. dün akşam babasının evine geldi. Burada tekrar çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Onur D. ruhsatsız tabancasını çıkararak art arda ateşledi. Suat D. elinden, Tamer D. kalçasından yaralanırken, eve misafirliğe gelen Harun Koca ise kaçmaya çalıştığı sırada kurşunun başına isabet etmesi sonucu olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan Suat ve Tamer D. kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.
Polis, olayın ardından kaçmaya çalışan Onur D.'yi yakalayıp gözaltına aldı. Onur D.'nin emniyetteki sorgusunun sürdüğü belirtildi.

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