Babası tarafından dövülerek komalık olan Mertcan hayata tutunamadı

Hatay’ın İskenderun ilçesinde, dersini yapamadığı için öz babası tarafından dövülerek komalık olan 6 yaşındaki Mertcan Y. 3 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Babası Mehmet Ali Y. tarafından elektrikli süpürgenin demir sopasıyla öldüresiye dövülen Mertcan, yaşam mücadelesini kaybetti. 2 Ocak Çarşamba günü yaşanan olay sonrası, ağır yaralı olarak getirildiği hastanede cerrahi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan ve bir süre önce beyin ölümü gerçekleşen Mertcan, makineye bağlı olarak nefes alıyordu. Bugün sabah saatlerinde doktorlar Mertcan’ın hayatını kaybettiğini açıkladı.
Mahkemeden Metin Akpınar kararı!
İşte açığa alınan personel sayısı
Olay yaratan iddia: Trump ölüm emrimi verdi
Aralarında 33 yaş fark var! 'Herkes onu babam sanıyor'
CHP'den Bahçeli'ye sert yanıt
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti
İYİ Parti kurucularındandı! İstifa etti
Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum